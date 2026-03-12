El enfrentamiento judicial entre Carmiña Masi y la familia de Jenny Mavinga se intensifica cada vez más. Luego de las fuertes acusaciones por discriminación que la exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada enfrenta, el abogado de la familia Mavinga, Álvaro Núñez, reveló detalles clave sobre la estrategia legal que planean seguir en esta causa.

Invitado a Sálvese Quien Pueda, el letrado explicó que están tomando medidas muy firmes contra Carmiña. Según comentó, su equipo legal está en proceso de solicitar la prohibición de salida del país para evitar que la exhermanita pueda eludir la Justicia, mientras sigue avanzando la causa penal por discriminación en su contra.

“Cuando se inicia una causa, lo primero que se hace es que se le asigna a la fiscalía. La van a notificar de la formación de causa”, dijo Núñez, dejando en claro que este caso va más allá de lo sucedido en televisión y se está convirtiendo en un asunto judicial serio.

El abogado dejó entrever que la familia Mavinga no está dispuesta a que Carmiña se escape de las consecuencias de sus actos: “Seguramente vamos a solicitar que no salga del país”, cerró, contundente.

LA INESPERADA PROPUESTA LABORAL QUE RECIBIÓ CARMIÑA TRAS SU ESCANDALOSA EXPULSIÓN DE GRAN HERMANO

La salida de Gran Hermano: Generación Dorada dejó a Carmiña Masi en el centro de la polémica. La participante fue expulsada del reality tras protagonizar un escándalo por comentarios discriminatorios hacia Jenny Mavinga, pero ahora podría tener una inesperada revancha laboral.

La información la reveló Paula Varela en Intrusos, donde sorprendió al contar que la exhermanita habría recibido una tentadora propuesta: “Ella tiene una propuesta para volver con ‘No Somos Ángeles’, que era su programa madre”, detalló la panelista, en referencia al histórico programa de espectáculos paraguayo.

Durante el intercambio en el panel, la periodista profundizó sobre el posible regreso del ciclo y el rol que podría tener la exparticipante del reality: “Sería en el segundo semestre del año”, aclaró.

“Ella todavía no confirmó, ni dijo nada”, cerró Paula en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por América, dejando abierta la incógnita sobre si finalmente aceptará la oferta.