La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió un momento histórico que dejó a todos los participantes con el corazón en la boca. Carmiña Masi fue expulsada del reality de Telefe tras hacer comentarios racistas hacia Jenny Mavinga, lo que desató una serie de emociones intensas en los concursantes, especialmente en la propia víctima de esos ataques.

Al enterarse de la expulsión, Mavinga quedó completamente devastada y no pudo contener su llanto. La participante, que había sido blanco de los comentarios racistas de Carmiña, no solo estaba angustiada por la salida de su compañera, sino también por no entender a fondo la situación.

Apenas al día siguiente, tras despertarse, Mavinga se dirigió al patio, donde se sentó en los sillones, mirando al vacío con la tristeza reflejada en su rostro. En ese momento, Andrea del Boca apareció para consolarla y brindarle apoyo.

La situación estaba tomando un giro inesperado y, en sus conversaciones con sus compañeras, Mavinga expresó su mayor preocupación: “Mis hijas, ¿cómo estarán pasando esto afuera?”. Esta confusión y angustia fueron suficientes para hacerla dudar de su permanencia en el juego.

EL ABOGADO DE MAVINGA VA POR MÁS TRAS LA EXPULSIÓN DE CARMIÑA DE GRAN HERMANO: LA MEDIDA JUDICIAL QUE ANALIZA

El enfrentamiento judicial entre Carmiña Masi y la familia de Jenny Mavinga se intensifica cada vez más. Luego de las fuertes acusaciones por discriminación que la exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada enfrenta, el abogado de la familia Mavinga, Álvaro Núñez, reveló detalles clave sobre la estrategia legal que planean seguir en esta causa.

Invitado a Sálvese Quien Pueda, el letrado explicó que están tomando medidas muy firmes contra Carmiña. Según comentó, su equipo legal está en proceso de solicitar la prohibición de salida del país para evitar que la exhermanita pueda eludir la Justicia, mientras sigue avanzando la causa penal por discriminación en su contra.

“Cuando se inicia una causa, lo primero que se hace es que se le asigna a la fiscalía. La van a notificar de la formación de causa”, dijo Núñez, dejando en claro que este caso va más allá de lo sucedido en televisión y se está convirtiendo en un asunto judicial serio.

El abogado dejó entrever que la familia Mavinga no está dispuesta a que Carmiña se escape de las consecuencias de sus actos: “Seguramente vamos a solicitar que no salga del país”, cerró, contundente.