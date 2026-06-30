Martín Demichelis fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del RB Leipzig.

El técnico argentino firmó contrato hasta junio de 2028 y asumirá el desafío de conducir a uno de los clubes más competitivos del fútbol alemán y europeo.

A los 45 años, el cordobés iniciará su primera experiencia como director técnico en la Bundesliga, un campeonato que conoce en profundidad tras su exitosa etapa como futbolista del Bayern Múnich.

Demichelis comienza una nueva etapa en el fútbol alemán

Martín Demichelis. Foto: RB Leipzig

Martín Demichelis. Foto: RB Leipzig





Martín Demichelis. Foto: RB Leipzig





Martín Demichelis. Foto: RB Leipzig





Martín Demichelis. Foto: RB Leipzig





Martín Demichelis. Foto: RB Leipzig





Martín Demichelis. Foto: RB Leipzig





Martín Demichelis. Foto: RB Leipzig

La llegada de Demichelis al RB Leipzig se concretó luego de que el club alemán ejecutara la cláusula de rescisión de su contrato con el Mallorca de España.

Su incorporación fue respaldada por Jürgen Klopp, actual Director Global de Deportes de Red Bull, quien impulsó la contratación del entrenador argentino como parte del proyecto deportivo de la institución.

El objetivo de Demichelis en el RB Leipzig

Durante su presentación oficial, Demichelis dejó en claro que buscará fortalecer la identidad futbolística del equipo y mantener al RB Leipzig entre los principales protagonistas del fútbol alemán.

El conjunto terminó tercero en la última edición de la Bundesliga y volverá a disputar la UEFA Champions League, uno de los grandes desafíos que afrontará bajo la conducción del entrenador argentino.

Demichelis ya piensa en la Champions League

El exdefensor aseguró que afronta este nuevo desafío con entusiasmo y destacó sus ganas de competir frente a los mejores equipos del continente en la próxima edición de la Champions League.

Con experiencia en el fútbol europeo tanto como jugador como entrenador, Demichelis buscará consolidar al RB Leipzig como uno de los clubes más fuertes de Alemania y seguir fortaleciendo su presencia en el plano internacional.

La llegada del argentino marca el inicio de una nueva etapa para el club y representa uno de los movimientos más importantes del mercado de entrenadores de cara a la nueva temporada europea.