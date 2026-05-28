Momentos de máxima tensión se vivieron con Carmiña Masi, quien tuvo que abandonar su programa en vivo en Paraguay tras sufrir un fuerte ataque de pánico mientras intentaba salir al aire.

La situación fue revelada en LAM, donde dieron detalles del delicado momento que atraviesa la exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada luego de quedar envuelta en una fuerte exposición mediática tras el repechaje del reality.

Según explicaron, Carmiña ya venía evitando el contacto con la prensa desde hacía varios días: “No dio notas. Le pidió disculpas a los periodistas porque no había respondido a ningún mensaje y dijo: ‘Estoy muy angustiada, realmente no puedo hablar’”, contaron al aire.

Foto: Captura (América)

Además, señalaron que la conductora incluso había cancelado entrevistas pautadas: “Tenía varias notas pactadas y mandó mensaje diciendo que no se quería presentar”.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando intentó continuar con su propio programa y la angustia terminó desbordándola: “Se ve que trató de hablar en su programa y la angustia le ganó”, explicaron.

Foto: Captura (América)

Fue entonces cuando revelaron el dramático episodio detrás de cámara: “Ella se contactó con la producción y confirmó que le agarró un ataque de pánico al comienzo cuando empezó a hablar de toda esta situación. Tuvo que salir del set y fue muy feo”, agregaron.

En las imágenes que mostraron al aire se puede ver a Carmiña intentando continuar con normalidad al frente del ciclo, aunque visiblemente incómoda y desorientada: “No sé qué me pasa, chicos, pero bueno, ya voy a estar en sintonía”, alcanzó a decir antes de retirarse del estudio.

Carmiña Masi: “No sé qué me pasa, chicos, pero bueno, ya voy a estar en sintonía”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

POR QUÉ CARMIÑA MASI CRITICÓ A GRAN HERMANO Y DEFENDIÓ A MAVINGA

Carmiña Masi atraviesa horas de muchísima angustia luego del escándalo que protagonizó en el repechaje de Gran Hermano: Generación Dorada. La exparticipante explotó de furia después de que la producción dejara en manos de Jenny Mavinga la decisión sobre su ingreso a la casa más famosa.

Aunque Carmiña no entraba por repechaje común, sino a través de un Golden Ticket que le daba el pase directo, todo terminó en una situación inesperada y polémica. La secuencia generó una catarata de reacciones en redes sociales. Mientras muchos fanáticos de Carmiña apuntaron duramente contra Mavinga, también hubo quienes cuestionaron la decisión de la producción por exponerlas públicamente.

En medio del escándalo, Carmiña reapareció en sus redes sociales con un fuerte descargo y visiblemente afectada: “En este video, con esta cara que tengo, y no por victimizarme, le quiero pedir disculpas a todos los periodistas que me quieren hacer nota, no quiero tocar el tema. Para mí se acabó lo de ayer”, expresó, dejando en claro el dolor que le provocó toda la situación.

Foto: Captura (Telefe)

Pero además, sorprendió al salir en defensa de Mavinga y apuntar directamente contra Gran Hermano: “Mavinga es una víctima más de la producción de Gran Hermano con lo que hicieron ayer, lavarse las manos.“, lanzó.

“Por favor, porque esto escapó de Mavinga también y quiero salvar a ella también”, cerró en el video, donde se la vio completamente movilizada.