Nuevo giro en Gran Hermano Generación Dorada. Carmiña Masi dejó atrás sus críticas a la producción y confirmó que ahora quiere volver al reality de Telefe.

La conductora paraguaya utilizó sus redes sociales para convocar a sus seguidores y comenzar una campaña de apoyo con el objetivo de ingresar nuevamente en el repechaje que se realizará en mayo.

CARMIÑA MASI QUIERE VOLVER A GRAN HERMANO

“Me enteré que ayer anunció Santiago del Moro que ya se viene el repechaje en mayo. Y dale, vamos a movernos al repechaje”, expresó en un video.

Luego sorprendió al reconocer su cambio de postura: “Si bien ya había dicho que no quería entrar, que no quería volver a la casa, cambié de parecer, ahora quiero”.

De inmediato pidió respaldo de sus fanáticos para lograr el regreso. “No puedo creer que diga esto, pero a mis fandom, chicos, vamos a movernos para el repechaje”, sostuvo.

Crédito: Instagram

SU SALIDA POLÉMICA DEL REALITY

Carmiña había sido expulsada del programa luego de sus dichos racistas contra Jenny Mavinga. Tras abandonar la casa, recorrió distintos programas para explicar lo ocurrido y pedir disculpas públicas.

En los últimos días también protagonizó un cruce con Kennys Palacios, quien aseguró que una participante expulsada por la producción no podría regresar.

Ella lo negó sin mencionarlo directamente y sostuvo que existen antecedentes de jugadores que volvieron pese a haber sido sancionados.

El conductor Santiago del Moro anunció recientemente la nueva instancia dentro del juego: “Chicos, a ustedes les quiero decir algo. En mayo se viene el repechaje”.