Rolo Sartorio continúa dando forma a una de las etapas más importantes de su carrera artística. El cantante y compositor presentó Payaso, una nueva canción que formará parte de Antifaz, el disco solista que verá la luz en agosto y que mostrará una faceta diferente del histórico líder de La Beriso.

Con este lanzamiento, el músico sigue construyendo el universo de un proyecto que se conocerá de manera gradual, a través de estrenos semanales que permitirán al público descubrir el álbum canción por canción.

Cómo será “Antifaz”, el nuevo disco solista de Rolo Sartorio

Antifaz estará compuesto por doce canciones inéditas y se irá revelando a través de un formato poco habitual: cada jueves se lanzará un nuevo tema hasta completar la obra.

Foto: prensa Rolo Sartorio

La propuesta busca que cada canción funcione como una pieza independiente dentro de un recorrido más amplio, permitiendo que los seguidores acompañen el proceso creativo hasta la salida oficial del álbum.

Según adelantó el artista, se trata de un trabajo atravesado por historias, emociones y experiencias personales que exploran nuevas facetas compositivas sin perder la esencia que caracteriza su manera de escribir y cantar.

“Payaso”, el nuevo adelanto que ya puede escucharse

La llegada de Payaso representa un nuevo paso en este camino solista que Sartorio comenzó a profundizar durante los últimos años.

La canción se suma a los primeros adelantos del álbum y confirma una búsqueda artística centrada en las emociones, los relatos cotidianos y la conexión directa con el público, una marca registrada de toda su trayectoria.

Cuándo presenta Rolo Sartorio su nuevo disco en vivo

La presentación oficial de Antifaz ya tiene fecha confirmada.

El músico subirá al escenario de The Roxy Live el próximo 1 de agosto para mostrar en vivo las canciones de este nuevo proyecto y compartir con sus seguidores el resultado completo de una obra que se irá descubriendo semana tras semana.

Foto: prensa Rolo Sartorio

El concierto aparece como uno de los momentos más esperados por los fanáticos que siguen de cerca esta nueva etapa artística.

El camino solista del líder de La Beriso

Aunque su nombre está inevitablemente ligado a La Beriso, banda que fundó en 1998 y con la que recorrió algunos de los escenarios más importantes del país, Rolo Sartorio viene desarrollando una identidad propia en paralelo a su historia dentro del grupo.

Con más de 25 años de trayectoria, el músico se convirtió en una de las voces más reconocibles del rock nacional, liderando una banda que logró convocar multitudes en estadios como River Plate, Vélez, Ferro y el Estadio Único de La Plata.

A lo largo de su carrera también compartió proyectos y escenarios junto a artistas como Víctor Heredia, Andrés Calamaro, León Gieco, David Lebón, Coti, Los Auténticos Decadentes y Leiva.

Una nueva etapa para uno de los referentes del rock argentino

Tras el lanzamiento de 1973, el trabajo que marcó el inicio formal de su recorrido solista, Rolo Sartorio profundiza ahora una búsqueda más personal con Antifaz, un disco que promete mostrar nuevas dimensiones de su universo artístico.

Mientras cada jueves suma un nuevo capítulo a la historia del álbum, la expectativa crece entre los seguidores de uno de los compositores más populares del rock argentino de las últimas décadas.