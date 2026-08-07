Karol G presentó “No me arrepiento de sentir tanto”, su esperado séptimo álbum de estudio, un proyecto de 14 canciones que reúne colaboraciones de figuras internacionales como Bruno Mars, Drake, Greg Gonzalez, Judeline y Rusowsky.

El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales y representa uno de los trabajos más personales y ambiciosos de la artista colombiana.

Foto: prensa Karol G

Cómo es el nuevo álbum de Karol G

Con 14 canciones, No me arrepiento de sentir tanto explora emociones como el amor, el desamor, la nostalgia, el dolor, la esperanza y la sanación.

Según explicó la artista, el álbum fue concebido como un recorrido emocional que debe escucharse de principio a fin, ya que cada canción forma parte de una misma historia.

En lo musical, el proyecto combina pop alternativo, sonidos latinos e instrumentación orgánica, sin dejar de lado la esencia que convirtió a Karol G en una de las artistas más exitosas de la música latina.

Foto: prensa Karol G

La colaboración de Karol G con Bruno Mars

Uno de los grandes atractivos del álbum es “Still”, el tema que Karol G grabó junto a Bruno Mars y que además marca la primera canción completamente en inglés de la cantante colombiana.

El disco también reúne un destacado equipo de productores y compositores, entre ellos Edgar Barrera, Ovy On The Drums, Sky Rompiendo, Tainy y Cashmere Cat.

Foto: prensa Karol G

Karol G continúa con su gira mundial

El lanzamiento llega mientras la artista continúa presentándose en estadios de distintos países con su Viajando por el Mundo Tropitour, donde comenzó a incorporar las nuevas canciones a su repertorio.

Con este trabajo, Karol G abre una nueva etapa artística apostando por un sonido más introspectivo y una propuesta que pone las emociones en el centro de cada una de sus canciones.