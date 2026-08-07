El fenómeno de Soy Luna vuelve a la Argentina con una gira que promete ser inolvidable para sus fanáticos.

Soy Luna Tour, El Último Show llegará al país el 7 de octubre de 2026 con una función en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, marcando el regreso de los protagonistas a los escenarios tras años de espera.

Las entradas podrán conseguirse en preventa exclusiva para clientes Santander VISA desde el lunes 10 de agosto a las 16 horas, a través de movistararena.com.ar. Esta etapa incluye un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés.

Soy Luna Tour, el último show.

La venta general se habilitará cuando se agote la preventa o el jueves 13 de agosto, lo que ocurra primero. Durante toda la venta, los clientes Santander VISA mantendrán el beneficio de las cuotas sin interés.

El tour también pasará por Córdoba: fechas y puntos de venta

Además de Buenos Aires, la gira tendrá una parada en Córdoba el 29 de noviembre en el Quality Arena.

Las entradas para esa función ya están disponibles en tickets.qualitycenter.com y en la boletería del predio. Quienes abonen con Tarjeta Cordobesa podrán acceder a hasta 4 cuotas sin interés.

Quiénes estarán en el escenario y qué promete el show

El espectáculo contará con la presencia de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, acompañados por un cuerpo de bailarines.

El show reunirá los temas más emblemáticos de la serie junto a canciones de la nueva temporada, en una propuesta pensada para celebrar la música y los recuerdos de Soy Luna.

La producción está a cargo de Golden Peak Live Entertainment, MP Producciones y Ozono Producciones.

El regreso de Soy Luna: nueva temporada y dónde ver la serie

El anuncio del tour coincide con el estreno de Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la serie original de Disney+, que ya está disponible en la plataforma.

Además, las tres primeras temporadas pueden verse en Disney+ para quienes quieran revivir la historia antes del show.