Mathew Collins, hijo del músico Phil Collins, cerró su llegada al 1860 Múnich después de superar una pretemporada a prueba. El mediocampista de 21 años se suma a un club histórico de Alemania, campeón de la Bundesliga en la temporada 1965/66, para competir en la Regionalliga tras su último paso por el fútbol austriaco.

Nacido en Suiza y criado en Miami, Mathew encontró en el fútbol un camino bien distinto al de su familia. A los 16 años se mudó a Alemania para sumarse a las inferiores del FC Astoria Walldorf, y de ahí pasó también por el Hannover 96, en un recorrido formativo que lo fue moldeando lejos de los escenarios.

CÓMO FUE EL CAMINO DE MATHEW COLLINS ANTES DE LLEGAR AL 1860 MÚNICH

Su etapa en Austria fue clave para consolidarse. Jugó en el WSG Tirol, club con el que llegó a enfrentar al Bayern Múnich de Harry Kane en un amistoso de pretemporada durante 2024, y luego sumó minutos en el Austria Salzburg de la segunda división, tanto en liga como en la Copa de Austria.

1860 Múnich: El hijo de Phil Collins se ganó el contrato

La llegada al 1860 Múnich se selló luego de una pretemporada convincente. Thomas Probst, director general del club, remarcó que el joven se adaptó rápido al grupo y ganó su lugar a fuerza de rendimiento en los entrenamientos y en los amistosos. El vínculo, por ahora, es por una temporada.

CÓMO ES EL PRESENTE DEL 1860 MÚNICH, EL CLUB QUE ELIGIÓ MATHEW COLLINS

El “Löwen” atraviesa un momento de reconstrucción institucional. Compite en la Regionalliga, la cuarta división del fútbol alemán, luego de no obtener la licencia para jugar en la tercera categoría, pese a conservar su historia como uno de los clubes fundadores de la Bundesliga.

Matthew, hijo del músico, tiene un gran parecido a su padre. Crédito Wweb

Collins ya empezó a meterse en la dinámica del plantel y estuvo presente en el empate ante el FC Schweinfurt en el arranque de la temporada. El jugador se mostró impactado por el ambiente del estadio Grünwalder y por la cantidad de hinchas que sigue de cerca al equipo, un marco que lo entusiasma de cara a su nueva etapa.

Como hijo del tercer matrimonio de Phil Collins con Orianne Cevey, Mathew tomó un rumbo bien diferente al de sus hermanos Nic y Simon, ligados a la música, y al de su media hermana Lily Collins, actriz de series internacionales. Su meta pasa por hacer pie en el deporte y construir una carrera propia, lejos del ruido mediático que rodea a los Collins.