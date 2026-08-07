Lucía Celasco mostró cómo es puertas adentro su propia casa. La nieta de Susana Giménez presumió del del living que decidió compartir.
LA DECORACIÓN COMO SELLO PERSONAL DE LUCÍA CELASCO
Para Celasco, decorar no es un capricho sino una extensión directa de su identidad profesional. Desde hace años trabaja en el universo de la moda sustentable, y esa lógica de curaduría se nota también puertas adentro: cada objeto responde a una mirada conceptual clara, donde conviven la funcionalidad y la estética sin que una le gane terreno a la otra.
LA ALFOMBRA QUE ES PROTAGONISTA DEL LIVING
El elemento más llamativo del espacio es una alfombra de rayas en blanco y negro que funciona como eje visual de todo el ambiente.
EL OBJETO QUE UNE A LUCÍA CELASCO CON ZAIRA NARA
Lo curioso es que ese mismo modelo de alfombra también está presente en la casa de Zaira Nara.