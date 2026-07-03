Después de una década, Soy Luna anunció su regreso a los escenarios con una gira que promete emocionar a los fanáticos de toda la región.

Soy Luna Tour, El Último Show tendrá una parada especial en Buenos Aires el próximo 9 de octubre de 2026, donde el elenco original volverá a presentarse en vivo.

La gira recorrerá varias ciudades de Latinoamérica y marcará el reencuentro de los protagonistas con su público.

Cuándo y donde será Soy Luna, el último tour

Entre los confirmados para el show están Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, acompañados por un cuerpo de bailarines.

El espectáculo reunirá los temas más recordados de la serie junto a canciones de la nueva temporada, en una propuesta pensada para celebrar la música y los recuerdos de Soy Luna.

Cuándo y dónde será el show de Soy Luna en Argentina

El esperado espectáculo se realizará en la ciudad de Buenos Aires el 9 de octubre de 2026.

Soy Luna, el último tour

Además, la gira pasará por Córdoba y por otras ciudades de la región como CDMX, Guadalajara, Monterrey, Bogotá, San José, Santo Domingo, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Guayaquil, Quito, Montevideo, Lima y Santiago.

Los detalles sobre la venta de entradas, beneficios y canales oficiales se anunciarán próximamente a través de las cuentas oficiales del tour en Instagram y TikTok: @soylunaultimotour.

La producción del show está a cargo de Golden Peak Live Entertainment.

El regreso de Soy Luna: nueva temporada y fenómeno global

El anuncio del tour coincide con el estreno de “Soy Luna: Volver a Rodar”, la nueva temporada de la serie original de Disney+, que llegará a la plataforma el 24 de julio.

El Show original de Soy Luna. (Foto: Ciudad.com / Archivo)

Esta entrega suma a los protagonistas históricos y presenta nuevas canciones, personajes y aventuras, bajo la dirección de Martín Sabán y el guion de Marina Efron.

Las primeras tres temporadas, emitidas entre 2016 y 2018, ya están disponibles en Disney+ y permitieron que la serie se convirtiera en un fenómeno internacional: fue vista por más de 59 millones de personas en Latinoamérica, se emitió en casi 150 países y se dobló en 15 idiomas.

Además, Soy Luna sumó seis discos de estudio, una gira internacional y más de un millón de espectadores en vivo.

Qué se sabe de la nueva temporada y el elenco

La nueva temporada de Soy Luna contará con Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi en los roles principales.

El equipo creativo es el mismo de las temporadas anteriores y promete reversiones de los clásicos, temas inéditos y la incorporación de nuevos personajes.

Mientras tanto, los fanáticos pueden revivir la historia en Disney+ y prepararse para el regreso del elenco a los escenarios, en una gira que promete ser inolvidable.