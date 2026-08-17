La comedia romántica argentina “Como si fuéramos solo amigos”, protagonizada por Manuela Viale y Sebastián Badilla, llega por primera vez al streaming. La película estará disponible en Prime Video desde el domingo 9 de agosto de 2026 para Argentina y distintos países de Latinoamérica.

Estrenada originalmente en cines de Argentina y Uruguay el 5 de diciembre de 2024, la película marcó además el debut cinematográfico de Manuela Viale, quien posteriormente continuó desarrollando su carrera en el cine argentino.

La historia tiene como protagonistas a Viale y al actor chileno Sebastián Badilla, quien también es el autor y productor de la película. La dupla volvió a trabajar junta en “Volver a los 17”, estrenada el 8 de enero de 2026, consolidando su vínculo en el género de la comedia romántica.

“Como si fuéramos solo amigos”, protagonizada por Manuela Viale y Sebastián Badilla

De qué trata “Como si fuéramos solo amigos”

Ambientada en Buenos Aires, la película propone una historia romántica atravesada por el humor y los vínculos entre sus protagonistas. La cinta fue concebida como una verdadera “carta de amor a la ciudad de Buenos Aires” y tiene influencias de grandes clásicos del género.

“Como si fuéramos solo amigos”, protagonizada por Manuela Viale y Sebastián Badilla

Según explicó Sebastián Badilla, la película tomó inspiración del cine de Woody Allen, particularmente de su mirada sobre Nueva York, además de la trilogía “Antes del amanecer” y el clásico “Cuando Harry conoció a Sally”.

“Como si fuéramos solo amigos”, protagonizada por Manuela Viale y Sebastián Badilla

Quiénes forman parte del elenco

Además de Manuela Viale y Sebastián Badilla, el elenco de “Como si fuéramos solo amigos” está integrado por Connie Isla, Ana Rosenfeld, Pablo Schwarz, Bruno Rondini, Max Müller, Imanol Rodríguez Altavista, Lucía Ugarte y Ezequiel Abeijon.

La película fue dirigida por Gonzalo Badilla, hermano de Sebastián, y es una producción de Bufonada Films, productora fundada por Badilla, junto con la coproducción de Yay Producciones.

Un reconocimiento en el Festival de Cine del Mar

“Como si fuéramos solo amigos”, protagonizada por Manuela Viale y Sebastián Badilla

“Como si fuéramos solo amigos” no solo tuvo su recorrido comercial en Argentina y Uruguay. En junio de 2025, la película fue seleccionada para participar del prestigioso Festival de Cine del Mar de Punta del Este, donde obtuvo el Premio del Público mediante votación popular.

Ficha técnica