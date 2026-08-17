Candela Magalí Arizaga volvió a quedar en el centro de la escena por una información sobre su vida sentimental. Gustavo Méndez aseguró que la joven de 23 años estaría nuevamente de novia, esta vez con un hombre de una edad cercana a la suya.

El periodista de espectáculos dio la información tanto en sus redes sociales como al aire de La Mañana con Moria, el programa de eltrece conducido por Moria Casán.

Según contó Méndez, Arizaga habría sido vista junto al joven en Villa Constitución, localidad del sur de la provincia de Santa Fe donde nació y donde actualmente vive su padre junto a su pareja.

Candela Arizaga estaría en pareja con un joven de su edad

“La joven de 23 años, ex de L-Gante, y quien se vio envuelta en un escándalo policial con el sindicalista, estaría saliendo con un muchacho de su edad”, escribió Méndez en sus redes sociales al dar la primicia.

El periodista dejó planteada además una incógnita alrededor del momento en que habría comenzado la relación: “¿Antes o pos Moyano?”.

También se preguntó si Facundo Moyano habría sabido de la existencia de este supuesto vínculo.

Por ahora, Candela Arizaga no confirmó públicamente que esté en pareja con este joven, por lo que la información se mantiene como una versión difundida por Méndez.

Foto: Gustavo Méndez

El lugar donde estaría refugiada Candela Arizaga

Méndez también contó que Arizaga estaría pasando un tiempo en Villa Constitución y que prácticamente no estaría saliendo de su casa.

“Está escondida en Villa Constitución. No sale casi”, aseguró el periodista, citando el testimonio de una persona cercana a la joven.

Según esa versión, Candela habría decidido permanecer allí, donde vive su padre, y evitar Alvear, localidad de la periferia de Rosario donde vive su madre.

El motivo, siempre de acuerdo con la información brindada por Méndez, serían las guardias periodísticas que se instalaron en la zona después de que su nombre quedara involucrado en el escándalo junto a Moyano.

¿Qué pasaría con la relación que Candela y Moyano reconocieron ante la Justicia?

La versión sobre el supuesto nuevo romance también vuelve a poner el foco sobre el vínculo entre Candela Arizaga y Facundo Moyano.

Ambos habían declarado ante la Justicia que eran novios en el marco del episodio policial que protagonizaron y que generó una fuerte repercusión mediática.

Por eso, Méndez planteó otra pregunta al compartir la información: “¿Se cae el relato de ‘éramos novios’ que declararon ambos en la Justicia?”

Durante su intervención en La Mañana con Moria, el periodista también anticipó que, ante la aparición pública de este supuesto romance, podría surgir una explicación sobre quién es el joven.

“Van a decir ‘es un amigo’”, deslizó.

Por el momento, se trata únicamente de una versión periodística y no existe confirmación de Candela Arizaga ni del supuesto nuevo novio.

El pasado de Candela Arizaga con L-Gante

Antes de quedar vinculada a Facundo Moyano, Candela Arizaga había sido relacionada sentimentalmente con L-Gante.

Su nombre tomó mayor notoriedad pública a partir del episodio policial que protagonizó junto al sindicalista y de las declaraciones que ambos realizaron posteriormente ante la Justicia.

Ahora, la información aportada por Gustavo Méndez vuelve a instalar a Candela en el centro de la escena por un supuesto romance que, de confirmarse, abriría nuevas preguntas sobre cuándo comenzó la relación y qué lugar ocupó Moyano en ese período.