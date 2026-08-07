La Oreja de Van Gogh vuelve a Buenos Aires con Amaia Montero como vocalista y ya agotó en tiempo récord su primera fecha en el Movistar Arena. Ante la enorme demanda del público argentino, la banda española anunció un segundo show para marzo.

El primer concierto será el 19 de marzo y las entradas se agotaron en cuestión de minutos. Debido al éxito de la convocatoria, se confirmó una nueva función para el 20 de marzo, que ya se encuentra disponible para la compra a través de la web oficial del Movistar Arena.

La llegada del grupo a la Argentina forma parte de “Tantas cosas que contar”, la gira con la que La Oreja de Van Gogh celebra una nueva etapa de su historia y vuelve a encontrarse con sus grandes canciones.

La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero

A 30 años de sus comienzos, La Oreja de Van Gogh inicia una nueva era con el regreso de Amaia Montero, una de las voces más emblemáticas de la música española.

La cantante vuelve a ocupar el rol de vocalista de la banda y se reencontrará con un repertorio que marcó a varias generaciones. Canciones como Rosas, La playa, Cuídate, 20 de enero y Puedes contar conmigo forman parte del universo musical que convirtió al grupo en uno de los grandes referentes del pop en español.

Con esta nueva formación, la banda emprendió una gira que recupera los principales himnos de su trayectoria y celebra tres décadas de música.

Cuándo toca La Oreja de Van Gogh en Buenos Aires

La Oreja de Van Gogh se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires en dos fechas:

19 de marzo: función agotada en minutos.

20 de marzo: nueva fecha, con entradas disponibles.

La segunda función fue anunciada luego de la impresionante respuesta del público y ya se pueden adquirir localidades a través de movistararena.com.ar.