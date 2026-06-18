Estas vacaciones de invierno, la Avenida Corrientes suma una nueva apuesta fuerte para el público familiar: Tarzán – El Musical Original, con Matías Asenjo y Josefina Achaval.

La obra, una producción ciento por ciento argentina de VELKA Producciones, se estrenará el 12 de julio en el Teatro Multiescena y tendrá funciones todos los días a las 17:30 durante el receso escolar.

Con entradas ya a la venta en la boletería del teatro y por Plateanet, la propuesta busca convertirse en el plan imperdible para grandes y chicos.

Josefina Achaval es Jane en Tarzán – El Musical Original.

Un musical de alto impacto visual y emocional

Lejos de ser solo una adaptación más, “Tarzán – El Musical Original” se inspira en la novela de Edgar Rice Burroughs y apuesta a una experiencia épica, con más de 16 artistas en escena, música original, acrobacias y una puesta visual deslumbrante.

El eje de la historia pasa por el amor maternal y valores como la empatía y el respeto por la naturaleza, en una trama que promete emocionar y divertir a toda la familia.

De qué trata “Tarzán – El Musical Original”

La historia sigue a Tarzán, un niño que, tras un accidente en la selva, es rescatado y criado por una manada de gorilas, especialmente por su madre adoptiva, Kala. El protagonista crece aprendiendo las leyes de la jungla hasta que la llegada de Jane Porter, una joven exploradora, lo enfrenta a preguntas sobre su verdadera identidad.

Matías Asenjo es Tarzán en Tarzán – El Musical Original.

Entre aventuras, risas y peligros —con el ambicioso cazador Edgar como villano—, Tarzán deberá descubrir quién es realmente y dónde está su hogar.

Un equipo de lujo detrás y delante del telón

La producción reúne a figuras destacadas del teatro musical argentino: Matías Asenjo (Tarzán), Josefina Achaval (Jane), Lucía Andrada (Kala), Mario Angelomé (Edgar), Hernán Kufert (Dunbar) y Manuel Feito (Profesor Porter), junto a un elenco que completa la experiencia con talento y energía.

El libro y la dirección están a cargo de Emmanuel Degracia, la música original y dirección vocal de Edu Blacher, las coreografías de Daiana Núñez, el diseño de vestuario de Andrea Saldivia, el maquillaje de Javo Is Rouss y el diseño de sonido de Poty Frías.

Dónde y cuándo ver “Tarzán – El Musical Original”

Estreno: 12 de julio a las 17:30 h

Funciones en vacaciones de invierno: todos los días a las 17:30 h

Teatro Multiescena: Av. Corrientes 1764, CABA

Entradas: en boletería y por Plateanet

La selva se instala en pleno corazón porteño y la invitación está hecha: “Tarzán – El Musical Original” promete ser el gran espectáculo de estas vacaciones de invierno, con una historia para emocionarse, reír y disfrutar en familia.