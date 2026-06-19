Los amantes del teatro musical y la historia pueden deleitarse con Alberdi, El Musical.

La obra arrasó en los Premios GEA con cuatro galardones (Mejor Elenco en Musical Off, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Actor Protagónico en Musical Off y Mejor Musical Off), tiene autoría, música original y dirección vocal de Pablo Flores Torres, y la dirección general y puesta en escena de Sergio Lombardo.

Ahora llega a Canning con una única función el domingo 28 de junio a las 20:30 en el Teatro Canning (Av. Mariano Castex 1277, Ezeiza).

Alberdi, el musical. (Foto: Prensa) Por: Luis Frontini

Será la última oportunidad de ver la obra en zona sur antes de su esperada temporada en el Teatro Nacional Cervantes, uno de los escenarios más prestigiosos del país.

Así, consolida un recorrido que empezó con gran repercusión y que la posiciona como una de las propuestas más originales y potentes del teatro musical argentino actual.

Una mirada contemporánea sobre Juan Bautista Alberdi

El espectáculo propone un acercamiento fresco y actual a la figura de Juan Bautista Alberdi, explorando su pensamiento, su dimensión política y su legado desde el lenguaje del teatro musical.

Alberdi, el musical. (Foto: Prensa) Por: Luis Frontini

Con una partitura original y una puesta en escena dinámica, la obra articula historia y presente, combinando emoción, reflexión y potencia escénica para acercar al público a uno de los grandes pensadores de la Argentina.

Rap, folclore y una historia nacional en clave musical

“Alberdi, El Musical” es una propuesta innovadora que fusiona el rap con los ritmos del folclore argentino para narrar la vida y el legado de Alberdi, figura clave en la construcción de la identidad nacional.

El relato recorre su trayectoria desde su llegada a Buenos Aires hasta sus últimos días, revelando el impacto de sus ideas y su aporte a la consolidación de la Argentina moderna.

Con un lenguaje musical actual y una puesta en escena que integra vestuario y escenografía histórica, el espectáculo conecta de inmediato con el público, destacando no solo a Alberdi sino también a las personalidades que lo rodearon y marcaron el rumbo de la historia argentina.

Última función en Canning: entradas y detalles

La función del 28 de junio en el Teatro Canning será la última oportunidad para ver la obra en la región antes de su desembarco en el Teatro Nacional Cervantes. Una cita imperdible para quienes buscan una experiencia teatral distinta, cargada de música, historia y emoción.