La opinión de Geraldine Neumann era la única que faltaba tras el nuevo escándalo de Nicole Neumann con Fabián Cubero, luego de la internación de Allegra, y ahora la modelo rompió el silencio.

“Lo que pienso, siento o sé jamás lo diría públicamente”, se plantó de entrada Gegé.

Entonces justificó: “Respeto a mis sobrinas y me parece que no está bueno que vean a su tía hablando de temas de ellas. Es muy privado”.

Nicole y Geraldine Neumann en un evento (Foto: Movilpress).

Con gestos de incomodidad, Geraldine se refirió al percance de salud de su segunda sobrina y reflexionó sobre la polémica mediática que se armó por cuánto tiempo la acompañó cada padre: “Lo bueno es que ella está más grande, pudo escribir lo que sentía y lo que no le gustó”.

La diplomacia de Geraldine, la hermana de Nicole

Con las cosas claras, Geraldine había marcado su límite al comenzar la nota: “Del tema de mis sobrinas no hablo, no me meto”.

Geraldine Neumann.

Aunque afirmó ante Puro Show: “Lo único que me importa es que estén bien y por suerte están bien”.

Cuando el cronista Nacho Rivarola le consultó si Poroto se preocupaba más por Mica Viciconte que por sus hijas, la hermana de Nicole se despegó del asunto: “No tengo ni idea. Cada persona sabe lo que hace. No tengo nada que opinar”.

“Ni idea” también fue la contestación a si Viciconte manipulaba a Cubero.

Al final, Geraldine Neumann esbozó una pícara sonrisa en el instante en que el periodista indagó sobre si era verdad qeue el vínculo de Mica Viciconte con Allegra Cubero estaba dañado: “Lo que sé tampoco lo diría”.