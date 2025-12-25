Un descuido de Wanda Nara encendió la polémica en las redes y dejó al descubierto uno de los secretos mejor guardados de MasterChef Celebrity.

La conductora del reality de Telefe subió una historia a su cuenta de Instagram en plena jornada de grabación, pero cometió un blooper que no pasó desapercibido: filtró la presencia de Rusherking en el programa.

La imagen, que Wanda acompañó con la frase “My team”, mostraba al staff de producción y a varios famosos de la actual temporada.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la aparición del cantante urbano, ex de la China Suárez, entre los presentes. Hasta ese momento, su nombre no figuraba en la lista oficial de participantes.

Foto: @wandanara

El spoiler que Wanda no pudo borrar a tiempo

Apenas unos minutos después de publicar la foto, Wanda la eliminó de sus redes. Pero ya era tarde: los fanáticos y las cuentas dedicadas a seguir el minuto a minuto de los famosos capturaron la imagen y la viralizaron.

La cuenta de Instagram “En lo picante” fue una de las primeras en difundir el spoiler y confirmar el error de la conductora.

Según trascendió, Rusherking sería uno de los famosos que ingresarán en el repechaje de MasterChef Celebrity, la instancia que permite el regreso o la incorporación de nuevos participantes tras las eliminaciones. Esta modalidad suele generar revuelo y promete nuevas tensiones dentro de la competencia.

El condimento extra: el pasado de Rusherking con la China Suárez

La posible llegada de Rusherking no solo genera expectativa por su perfil artístico, sino también por su historia personal.

El cantante mantuvo una relación muy mediática con la China Suárez, quien tuvo fuertes cruces con Wanda Nara en el pasado. Este dato suma un condimento explosivo al reality y ya se habla de posibles chispazos dentro y fuera de la cocina.

La China Suárez y Rusherking, cuando estaban juntos

En una entrevista reciente con Intrusos (América TV), Rusherking se refirió a sus romances y aclaró: “Uno no elige de quién enamorarse, yo soy totalmente transparente, no me pongo de novio con las más famosas, simplemente me enamoro”.

MasterChef sigue dando sorpresas

Mientras Telefe todavía no confirmó oficialmente el ingreso de Rusherking, el blooper de Wanda Nara dejó en claro que el reality sigue guardando sorpresas y promete seguir dando que hablar.

El fandom ya está atento a cada movimiento y las redes no tardaron en explotar con memes y especulaciones sobre lo que se viene en la competencia.