La torta brownie es candidata a convertirse en la reina indiscutida de tu mesa dulce. Su base intensa de chocolate, su centro húmedo y sus capas tentadoras la convierten en el postre más deseado.
La clave del éxito está en lograr el brownie perfecto. Cami Homs comparte su receta fácil y su propuesta de armado, reemplazando el clásico dulce de leche por una suave crema de avellanas que le aporta un sabor sofisticado y único.
Ingredientes para torta brownie
Para los brownies
- 250 g de manteca.
- 125 g de harina 0000.
- 225 g de azúcar.
- 150 g de chocolate para fundir.
- 4 huevos.
Para la crema de avellanas
- 500 g de azúcar impalpable.
- 300 g de manteca.
- 150 g de crema de chocolate y avellanas.
- Avellanas para decorar c/n
Procedimiento
- Para el brownie, mezclar la harina con el azúcar y los huevos.
- Llevar a fuego la manteca y, una vez derretida, agregarle el chocolate hasta que se derrita del todo.
- Mezclar ambas preparaciones y batir hasta que quede todo integrado.
- Hornear a 170° durante 20 minutos, aproximadamente.
- Esperar que se enfríe, cortar con cortantes circulares y decorar.
- Para la crema de avellanas, ablandar la manteca y batirla junto a la crema de chocolate y avellanas.
- Por último, agregar el azúcar impalpable y batir hasta lograr una crema homogénea.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/