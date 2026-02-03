El ojo de bife es uno de los cortes más elegidos a la hora de prender la parrilla, por su equilibrio perfecto entre carne y grasa y por lo fácil que resulta lograr una cocción pareja.
En esta versión, el protagonismo no está solo en la carne. Las papas al romero, combinadas con manteca, ajo y una crema aromatizada, suman textura y sabor, mientras que una salsa criolla fresca termina de ordenar el plato sin tapar el gusto del bife.
Ingredientes para el ojo de bife
- 1 kg de ojo de bife
- Romero fresco
- 3 dientes de ajo
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1 cebolla morada
- 1 tomate
- Perejil fresco
- Aceite de oliva
- 1 taza de vinagre
- 50 g de manteca
- 2 papas blanqueadas
- 150 g de crema de leche
- Ciboulette fresco
Procedimiento
- Precalentar la parrilla, salpimentar los bifes y comenzar la cocción, controlando la temperatura para sellar bien sin quemar.
- Para la salsa criolla, cortar los pimientos, la cebolla y el tomate en cubos pequeños. Agregar el perejil fresco picado, una medida de vinagre por dos de aceite, salpimentar y reservar.
- Cortar las papas en cuñas, salpimentar y adobar con romero fresco, los ajos en láminas y la manteca. Cocinar hasta que estén doradas y tiernas.
- Mezclar la crema de leche con el ciboulette picado, salpimentar y colocar sobre las papas ya listas antes de servir.
