El ojo de bife es uno de los cortes más elegidos a la hora de prender la parrilla, por su equilibrio perfecto entre carne y grasa y por lo fácil que resulta lograr una cocción pareja.

En esta versión, el protagonismo no está solo en la carne. Las papas al romero, combinadas con manteca, ajo y una crema aromatizada, suman textura y sabor, mientras que una salsa criolla fresca termina de ordenar el plato sin tapar el gusto del bife.

Ingredientes para el ojo de bife

1 kg de ojo de bife

Romero fresco

3 dientes de ajo

Sal y pimienta, a gusto

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 cebolla morada

1 tomate

Perejil fresco

Aceite de oliva

1 taza de vinagre

50 g de manteca

2 papas blanqueadas

150 g de crema de leche

Ciboulette fresco

Ojo de bife con papas al romero, una receta que sale fácil y en pocos pasos.

Procedimiento

Precalentar la parrilla, salpimentar los bifes y comenzar la cocción, controlando la temperatura para sellar bien sin quemar. Para la salsa criolla, cortar los pimientos, la cebolla y el tomate en cubos pequeños. Agregar el perejil fresco picado, una medida de vinagre por dos de aceite, salpimentar y reservar. Cortar las papas en cuñas, salpimentar y adobar con romero fresco, los ajos en láminas y la manteca. Cocinar hasta que estén doradas y tiernas. Mezclar la crema de leche con el ciboulette picado, salpimentar y colocar sobre las papas ya listas antes de servir.

