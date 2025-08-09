Las empanadas de atún son un clásico diferente que conquista por su sabor suave, pero esta versión lleva un agregado secreto que las hace inolvidables: una salsa criolla que aporta la frescura justa.

La receta es sencilla y práctica: atún, cebolla, morrón y tomate perita se unen en un relleno sabroso y con un sello casero. La fritura final completa una empanada crujiente por fuera y tierna por dentro.

Ingredientes para empanadas de atún

Para las empanadas

200 g de atún en lata.

200 g de cebolla.

50 g de morrón rojo.

Un tomate perita.

Un diente de ajo.

Perejil fresco picado, a gusto.

12 tapas de empanada copetín.

Para la salsa criolla

Una cebolla chica.

Un tomate perita.

½ morrón verde grande.

Perejil fresco picado, a gusto.

Vinagre de manzana, a gusto.

Aceite de oliva, a gusto.

Sal y pimienta, a gusto.

Salsa criolla. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Para el relleno de atún , rehogar bien la cebolla cortada en brunoise en una sartén a fuego bajo con aceite, el diente de ajo aplastado, un poco del jugo del atún, sal y pimienta. Incorporar el morrón cortado en brunoise, el tomate perita cubeteado y, por último, el atún. Terminar con perejil fresco picado. Enfriar el relleno y armar las empanaditas. Para la salsa criolla, cortar todos los vegetales en brunoise y salpimentar. Freír las empanaditas y acompañar con la salsa.

