Las empanadas de atún son un clásico diferente que conquista por su sabor suave, pero esta versión lleva un agregado secreto que las hace inolvidables: una salsa criolla que aporta la frescura justa.
La receta es sencilla y práctica: atún, cebolla, morrón y tomate perita se unen en un relleno sabroso y con un sello casero. La fritura final completa una empanada crujiente por fuera y tierna por dentro.
Ingredientes para empanadas de atún
Para las empanadas
- 200 g de atún en lata.
- 200 g de cebolla.
- 50 g de morrón rojo.
- Un tomate perita.
- Un diente de ajo.
- Perejil fresco picado, a gusto.
- 12 tapas de empanada copetín.
Para la salsa criolla
- Una cebolla chica.
- Un tomate perita.
- ½ morrón verde grande.
- Perejil fresco picado, a gusto.
- Vinagre de manzana, a gusto.
- Aceite de oliva, a gusto.
- Sal y pimienta, a gusto.
Procedimiento
- Para el relleno de atún, rehogar bien la cebolla cortada en brunoise en una sartén a fuego bajo con aceite, el diente de ajo aplastado, un poco del jugo del atún, sal y pimienta.
- Incorporar el morrón cortado en brunoise, el tomate perita cubeteado y, por último, el atún. Terminar con perejil fresco picado.
- Enfriar el relleno y armar las empanaditas.
- Para la salsa criolla, cortar todos los vegetales en brunoise y salpimentar.
- Freír las empanaditas y acompañar con la salsa.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/