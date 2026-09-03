El comienzo de septiembre llega con temperaturas bajas en Buenos Aires y un marcado descenso térmico durante los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío se hará sentir especialmente durante el fin de semana.

Este jueves 3 de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 19°C. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, mientras que hacia la tarde las condiciones mejorarían, con cielo parcialmente nublado.

Pero el descenso más importante llegará durante las próximas jornadas.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires los próximos días

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, el viernes tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 17°C, mientras que el sábado las temperaturas bajarán aún más, con 7°C de mínima y apenas 14°C de máxima.

El domingo será la jornada más fría del período: se espera una mínima de 4°C y una máxima de 12°C.

Luego, las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente. Para el lunes se pronostican 5°C de mínima y 15°C de máxima, mientras que el martes habrá una mínima de 8°C y una máxima de 16°C.

El miércoles, en tanto, se espera una nueva mejora térmica, con 11°C de mínima y 18°C de máxima.

El pronóstico día por día

Jueves: mínima 12°C, máxima 19°C. Lluvias aisladas durante la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde.

Viernes: mínima 9°C, máxima 17°C.

Sábado: mínima 7°C, máxima 14°C.

Domingo: mínima 4°C, máxima 12°C.

Lunes: mínima 5°C, máxima 15°C.

Martes: mínima 8°C, máxima 16°C.

Miércoles: mínima 11°C, máxima 18°C.

De esta manera, septiembre comienza con un marcado descenso de las temperaturas en Buenos Aires, con el domingo como el día más frío de los próximos siete días y una mínima que podría llegar a los 4°C.

Importante: estos datos corresponden al pronóstico de 7 días del SMN actualizado este jueves 3 de septiembre a las 9:19. Un pronóstico extendido puede modificarse con las sucesivas actualizaciones.