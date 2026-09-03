Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. A los 51 años, el músico confirmó que se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja, la artista y escritora estadounidense Charlotte Kemp Muhl, de 39 años.

La pareja, que mantiene una relación desde 2007, recibió a Aurelius y decidió presentar públicamente al bebé a través de las redes sociales. Sean publicó varias postales familiares y acompañó el anuncio con un mensaje cargado de entusiasmo: “Bueno, Charlotte y yo queremos anunciar que hemos creado un niño. ¡Se llama Aurelius! ¡Gracias!”.

CHARLOTTE KEMP MUHL CONTÓ CÓMO VIVE SUS PRIMEROS DÍAS COMO MAMÁ

Por su parte, Charlotte Kemp Muhl también compartió imágenes de esta nueva etapa y describió con humor cómo transcurren las primeras jornadas junto a su hijo. “¡Hemos creado un ser humano! Estoy convencida de que el ADN es un código cuaternario alienígena con capacidad de agencia”, escribió.

La música también habló de la falta de sueño, pidió consejos para ayudar al pequeño a eructar y reveló algunos detalles curiosos de la intimidad familiar. Entre ellos, contó que ya comenzó a hacerle escuchar música de Aphex Twin y Stravinsky.

Sean Ono Lennon fue padre. Crédito: Instagram

AURELIUS, EL NUEVO INTEGRANTE DE LA FAMILIA DE JOHN LENNON

La llegada de Aurelius tiene además un significado particular para la familia Lennon: es el primer nieto de John Lennon a través de Sean. Yoko Ono, de 93 años, ya es abuela por parte de su hija mayor, Kyoko.

Antes de la confirmación de los flamantes padres, Julian Lennon, hermano mayor de Sean e hijo de John Lennon y Cynthia Powell, había adelantado la noticia mediante una publicación en Facebook que posteriormente fue eliminada.

Sean Ono Lennon fue padre. Crédito: Instagram

Julian contó que durante un reciente viaje a Londres ocurrió algo que definió como “lo más increíble del mundo”: se convirtió en tío. Además, felicitó públicamente a Sean y Charlotte por la llegada de su nuevo “Hermoso Niño”, en una emotiva referencia a “Beautiful Boy”, la canción que John Lennon escribió para Sean.