“Tenemos un niño”. La frase de uno de los agentes resume el momento más inesperado de un operativo que comenzó tras una masacre familiar en México.

En el interior de un departamento de Atizapán de Zaragoza, donde habían sido asesinados el músico Jonathan “Honas” Meléndez y otros integrantes de su familia, los policías encontraron con vida a un nene de apenas 5 años.

El hallazgo quedó registrado en un video difundido después del procedimiento. En las imágenes se escucha a los agentes mientras recorren el inmueble hasta que descubren que el chico había conseguido mantenerse a salvo durante el ataque.

El menor estaba escondido debajo de una cama. Según la información conocida hasta ahora, permaneció oculto mientras el agresor atacaba a su familia. Cuando finalmente fue localizado, no presentaba lesiones aparentes.

El video del momento en que descubrieron que estaba vivo

Todo comenzó cuando los guardias del complejo Grand Viure recibieron una alerta y se dirigieron hasta el departamento.

Al llegar, golpearon la puerta y obtuvieron una respuesta desde el interior. Una persona aseguró que no podía salir. Los guardias se retiraron y luego regresaron acompañados por efectivos de la Policía Municipal de Atizapán y de la Marina.

Para entonces, el presunto atacante ya no estaba en el lugar. Los agentes ingresaron al departamento y comenzaron a inspeccionar las habitaciones. La búsqueda cambió por completo cuando escucharon al nene.

“TENEMOS un NIÑO!”

Así encontraron los agentes de @GobAtizapan y @SEMAR_mx al pequeño hijo del tecladista de @CamiloVIImx

El niño se ocultó bajo su cama, mientras el criminal asesinaba a su familia.

Por eso se salvó.

Los municipales lo cuidaron, resguardaron e iniciaron la… pic.twitter.com/aYMDM3Yfuz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 3, 2026

Fue en ese momento que uno de los efectivos avisó al resto: “¡Tenemos un niño!”.

Los policías se acercaron hasta la habitación y encontraron al menor oculto debajo de una cama. Estaba vivo y, de acuerdo con los primeros reportes, no tenía heridas visibles.

El escondite que le permitió sobrevivir

La principal hipótesis sobre la supervivencia del chico es que logró permanecer oculto durante todo el ataque.

El nene no salió de su escondite hasta que los agentes llegaron al departamento. De esa manera, se convirtió en el único sobreviviente encontrado dentro de la vivienda.

La escena fue especialmente impactante para los efectivos porque, hasta ese momento, el operativo estaba centrado en determinar qué había ocurrido con la familia y localizar al responsable.

Durante la inspección también se encontraron rastros de sangre y se revisaron diferentes sectores del departamento, incluidas las habitaciones y las zonas cercanas a las ventanas.

La masacre que conmocionó a México

El niño sobrevivió a un ataque en el que murieron cuatro personas: su padre, el músico Jonathan “Honas” Meléndez; su madre, que estaba embarazada; su hermana de 3 años y una empleada doméstica.

El crimen ocurrió en un departamento del complejo Grand Viure, en Zona Esmeralda, una zona residencial de Atizapán de Zaragoza.

La investigación todavía busca establecer con precisión cómo se produjo el ataque y cuál fue el motivo.

Dos detenidos por el crimen

Por el caso fueron detenidos Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, acusados de haber participado presuntamente en el ataque.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa con la investigación para reconstruir las últimas horas de las víctimas, determinar la responsabilidad de los detenidos y establecer cómo consiguió escapar el presunto agresor antes de que los agentes ingresaran al departamento.

Mientras avanza la causa, el video del operativo expuso uno de los momentos más conmocionantes del caso: el instante en que los policías descubrieron que, en medio de la tragedia, un niño de 5 años seguía con vida.