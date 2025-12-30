Juan Martín Del Potro quedó envuelto en un fuerte rumor sentimental en las últimas horas y el nombre que apareció en escena sorprendió al mundo del espectáculo y la política económica.

Según se reveló, el extenista estaría conociéndose con la economista Lara López Calvo, una figura en pleno crecimiento profesional.

La información fue dada a conocer por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde abrió la emisión con un enigmático que no tardó en despejar. “De confirmarse, compite como romance del año”, lanzó el conductor, antes de asegurar que se trata de un vínculo reciente pero con proyección a futuro.

Según detalló Etchegoyen, Juan Martín Del Potro y Lara López Calvo se habrían conocido en el ámbito laboral y comparten personas de confianza en común. “Están juntos, se están conociendo y no es algo momentáneo”, afirmó el periodista, quien además sostuvo que el rumor podría tener impacto internacional por el perfil de ambos protagonistas.

Lara López Calvo. Crédito: Instagram

CÓMO ES LA NUEVA RELACIÓN DE JUAN MARTÍN DEL POTRO

El comunicador aclaró que el vínculo es incipiente y sin rótulos, pero que existe una idea de futuro compartida. “No es algo blanqueado todavía. Me dicen que es tan reciente que ni siquiera tiene título”, explicó, reforzando la versión de una relación en etapa inicial.

Etchegoyen también contó que intentó comunicarse con los protagonistas. Una de las partes le confirmó que se conocen, aunque negó que exista un romance formal. Sin embargo, el periodista dejó la puerta abierta a nuevas confirmaciones: “No sería la primera vez que los protagonistas ocultan algo. Yo le creo al famoso, pero voy a esperar”, concluyó, asegurando que seguirá de cerca una historia que ya empieza a generar expectativa.