El fugaz romance que tuvieron Mario Guerci y Guadalupe Vázquez terminó de la peor manera, y cuando el escándalo parecía cosa del pasado, el modelo redactó un descargo en el que desmintió a la periodista, quien al rato lo hundió en Stories.

Todo comenzó este lunes, cuando Guerci le mandó una carta a Pampito aclarando su versión de cómo conició a Laura Ballesteros, su actual pareja, ya que no estaba claro si fue durante su affaire con Vázquez.

“Siempre que estuve y estoy en pareja yo mismo lo cuento y muestro sin problema, como ahora. Y cuando no lo hago es porque no es algo oficial”, ninguneó a Guadalupe en el comunicado que envió a Puro Show.

Mario Guerci blanqueó nuevo romance (Foto: Instagram @marioguerci1)

Luego responsabilizó a Vázquez por la confusión: “Estuve conociéndome con una persona, en mayo tuvimos un viaje a Cataratas y luego de se viaje expresé que no quería seguir. En junio esa persona subió un video del viaje cuando ya no teníamos vínculos”.

Guadalupe Vázquez / Fuente: Instagram

En ese punto Pampito recordó como “el viernes Guadalupe había dicho que ella se iba a trabajar y que él estaba todo el día en la casa”, por lo que Mario se reivindicó como figura pública y emprendedor desde hace 30 años.

La reacción de Guadalupe Vázquez al descargo de Mario Guerci

Al rato, Guadalupe hizo un posteo lapidario contra Mario: “Los narcisistas son cobardes”, con el tema Corazón Mentiroso de Karina La Princesita de fondo.

Guadalupe Vázquez tildó a Mario Guerci de Narcisista

“Un cobarde es quien se hace la víctima en una situación que él mismo creo”, cerró la frase.

Guadalupe Vázquez enterró a Mario Guerci

Para terminar de hundir a Mario Guerci, Guadalupe Vázquez compartió un video que explicaba que “lo que el narcisita va a hacer cuando le sacás la máscara es indignarse, enojarse mucho”.