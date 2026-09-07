El fugaz romance que tuvieron Mario Guerci y Guadalupe Vázquez terminó de la peor manera, y cuando el escándalo parecía cosa del pasado, el modelo redactó un descargo en el que desmintió a la periodista, quien al rato lo hundió en Stories.
Todo comenzó este lunes, cuando Guerci le mandó una carta a Pampito aclarando su versión de cómo conició a Laura Ballesteros, su actual pareja, ya que no estaba claro si fue durante su affaire con Vázquez.
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“Siempre que estuve y estoy en pareja yo mismo lo cuento y muestro sin problema, como ahora. Y cuando no lo hago es porque no es algo oficial”, ninguneó a Guadalupe en el comunicado que envió a Puro Show.
Luego responsabilizó a Vázquez por la confusión: “Estuve conociéndome con una persona, en mayo tuvimos un viaje a Cataratas y luego de se viaje expresé que no quería seguir. En junio esa persona subió un video del viaje cuando ya no teníamos vínculos”.
En ese punto Pampito recordó como “el viernes Guadalupe había dicho que ella se iba a trabajar y que él estaba todo el día en la casa”, por lo que Mario se reivindicó como figura pública y emprendedor desde hace 30 años.
La reacción de Guadalupe Vázquez al descargo de Mario Guerci
Al rato, Guadalupe hizo un posteo lapidario contra Mario: “Los narcisistas son cobardes”, con el tema Corazón Mentiroso de Karina La Princesita de fondo.
“Un cobarde es quien se hace la víctima en una situación que él mismo creo”, cerró la frase.
Para terminar de hundir a Mario Guerci, Guadalupe Vázquez compartió un video que explicaba que “lo que el narcisita va a hacer cuando le sacás la máscara es indignarse, enojarse mucho”.