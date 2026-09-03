En el programa Puro Show, Fernanda Iglesias expuso el particular modo de actuar de Mario Guerci en sus relaciones amorosas luego de que el modelo apareciera en un evento con una nueva pareja, a poco de terminar su romance con la periodista Guadalupe Vázquez.

La panelista de eltrece, fiel a su estilo, explicó que Guerci suele detectar el momento en que una relación se debilita y, antes de terminar, ya comienza a buscar nuevos vínculos a través de sus redes sociales, específicamente Instagram.

Fernanda Iglesias habló de los romances de Mario Guerci (Foto: captura de eltrece).

“Guadalupe vio que él tenía inconsistencias como hombre, que no respondía a los límites que ella le ponía, ella es una chica madura, que sabe lo que quiere y lo que no. Mientras que él estaba en una, planeaba viajes, le decía que estaba buenísima la relación... él se dio cuenta que ella empezaba a soltarlo. ¿Y qué hace? Empieza a buscar gente en Instagram”, relató Fernanda.

CÓMO ES LA ESTRATEGIA DE MARIO GUERCI EN LAS REDES CON LAS MUJERES

Según Fernanda Iglesias, Mario Guerci no es de los que dan “like” a cualquier perfil ni sigue a cualquiera: “No es de like fácil. No se quema fácilmente, los likes se ven”, ironizó. El modelo, según la periodista, selecciona cuidadosamente a quién seguir y cómo interactuar.

“Él empieza a scrollear en Instagram y encuentra a esta chica con la que está ahora, la empieza a seguir y ella lo empieza a seguir también. Y la chica se ve que vio cierta onda de él hacia con ella. Un mes antes de cortar con Guadalupe”, detalló Iglesias, dejando en claro que el acercamiento suele darse antes de la ruptura oficial.

Fernanda Iglesias habló de los romances de Mario Guerci (Foto: captura de eltrece).

La periodista subrayó que Mario Guerci repite el mismo esquema con distintas parejas. “Él utilizó la misma maniobra que utilizó con Guada con la nueva novia, que al mismo tiempo la vimos acá”, afirmó.

Además, Fernanda contó que una amiga suya, con vínculos en común con Guerci, accedió a una conversación en la que el modelo reconocía estar en un “impasse” con Guadalupe y que, mientras tanto, se iba a acostar con otras mujeres. “Le dice eso y después dice ‘Pero vamos a volver’, y esta le llega a Guadalupe. Y ella se mataba de risa y decía, no vamos a volver nada. De hecho, al Mundial fue soltera”, sentenció.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.