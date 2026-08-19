El romance entre Guadalupe Vázquez y Mario Guerci dejó de ser un rumor. Después de varios meses de versiones sobre una relación entre la periodista y el modelo, Juan Etchegoyen difundió una foto de ambos juntos durante unas vacaciones y aseguró que la imagen confirma el vínculo que había anticipado meses atrás.

El conductor de Mitre Live comenzó su programa con la noticia y recordó que ya había hablado de esta relación durante el verano. “Después de meses, tenemos la prueba que ratifica la data que te di”, aseguró al presentar la fotografía.

Según detalló Etchegoyen, Guadalupe Vázquez y Mario Guerci llevan aproximadamente siete u ocho meses juntos y el vínculo habría avanzado durante los últimos meses.

La foto de Guadalupe Vázquez y Mario Guerci abrazados en vacaciones

La imagen que difundió el periodista muestra a la periodista política y al modelo abrazados durante sus vacaciones.

Etchegoyen aseguró que ambos viajaron juntos a Cataratas del Iguazú hace algunas semanas y que la relación atraviesa un buen momento.

“Ahí los estás viendo a Guadalupe y Mario abrazados en vacaciones”, señaló el conductor mientras mostraba la fotografía en su programa.

De esta manera, la imagen funciona como la confirmación que el periodista buscaba para respaldar la información que había dado meses atrás sobre el supuesto romance.

Cuándo comenzó el romance entre Guadalupe Vázquez y Mario Guerci

De acuerdo con la información que brindó Etchegoyen, la relación entre ambos no sería reciente. El periodista sostuvo que llevan entre siete y ocho meses juntos y que el vínculo continúa creciendo.

“Llevan meses juntos, aproximadamente unos 7 u 8 meses juntos y el vínculo crece a pasos agigantados”, afirmó.

La primera información sobre el romance había sido difundida durante el verano. En aquel momento, Etchegoyen había contado que distintas fuentes le hablaban de una relación entre la periodista y el modelo.

Ahora, varios meses después, volvió sobre aquella versión y presentó la fotografía de ambos durante sus vacaciones.

Foto: captura de video de Juan Etchegoyen Por: Estefania Lisi

Qué había dicho Juan Etchegoyen sobre la pareja

Al presentar la nueva información, el periodista recordó que ya había anticipado el romance y destacó que esta vez contaba con una imagen para respaldarlo.

“Ya lo había mencionado yo que me decían diferentes fuentes que estaban juntos pero ahora con la foto no hay lugar para la duda”, sostuvo Etchegoyen.

Según su relato, Guadalupe Vázquez y Mario Guerci se encuentran juntos desde hace varios meses y recientemente compartieron una escapada a Cataratas del Iguazú.

La fotografía difundida ahora vuelve a poner al supuesto romance en el centro de la escena y confirma la información que el periodista había adelantado meses atrás.