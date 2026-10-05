Fusilli con manteca de hongos: la receta de Germán Martitegui que se hace en solo cinco minutos

Los fusilli con manteca de hongos son una opción ideal para quienes buscan preparar una pasta sabrosa y diferente sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Germán Martitegui propone una receta sencilla que tiene como protagonista una manteca aromatizada que puede dejarse lista con anticipación.

La preparación combina hongos secos, ajo, albahaca y ralladura de limón, ingredientes que se incorporan a la manteca pomada para conseguir una salsa intensa y aromática. Una vez fría, se puede conservar en la heladera y utilizar directamente cuando llega el momento de cocinar.

El secreto para conseguir una pasta cremosa está en mezclar los fusilli recién cocidos con la manteca de hongos y una cucharada del agua de cocción. Para completar el plato, la receta suma radicchio rosso salteado, huevo pochado y queso rallado.

Comensales 4 Ingredientes Un paquete de fusilli Rina Matarazzo

paquete de fusilli Rina Matarazzo 200 g manteca pomada

g manteca pomada 20 g hongos secos

g hongos secos 8 g ajo

g ajo 3 g albahaca

g albahaca 3 g zest o ralladura de limón

g zest o ralladura de limón Sal y pimienta, cantidad necesaria

Fusilli con manteca de hongos, la receta imperdible de Germán Martitegui. Foto: YouTube

Procedimiento

Dejar la manteca a temperatura ambiente hasta conseguir una consistencia cremosa, sin que llegue a derretirse. Procesar los hongos secos en una licuadora hasta obtener un polvo bien fino. Lavar y secar cuidadosamente la albahaca, el limón y el ajo. Picar el ajo con una pizca de sal y aplastarlo con la hoja del cuchillo hasta formar una pasta. Picar también la albahaca. Incorporar a la manteca el ajo, la albahaca, el polvo de hongos y, por último, la ralladura de limón recién hecha. Mezclar bien y llevar a la heladera. Hervir abundante agua y cocinar los fusilli durante 8 minutos. Antes de escurrirlos, reservar un poco del agua de cocción. Pasar la pasta a una sartén, agregar la manteca de hongos y una cucharada del agua reservada. Mezclar hasta que la salsa quede cremosa y bien adherida a los fusilli. sumar radicchio rosso salteado con aceite de oliva y limón, colocar por encima un Para terminar,, colocar por encima un huevo pochado durante 3 minutos en agua hirviendo y completar con queso rallado.

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