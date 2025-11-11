Las cintas de hongos con salsa de cuatro quesos son una versión gourmet de un clásico italiano de todos los tiempos. La masa incorpora hongos secos procesados, lo que le da un aroma y un color únicos, además de una profundidad de sabor que combina a la perfección con la cremosidad de la salsa.

El resultado es un plato gourmet, perfecto para lucirse en una comida especial o para disfrutar un domingo tranquilo, con una copa de vino y buena compañía.

Ingredientes

Masa de hongos

100 g de hongos de pino secos

200 g de semolín

200 g de harina 0000

5 huevos

Agua, cantidad necesaria

Semolín extra para estirar y cortar

Salsa 4 quesos

50 g de manteca

50 g de harina

600 cc de leche

50 g de queso gruyere

50 g de queso azul

50 g de parmesano

50 g de muzzarella

200 cc de crema de leche

Sal y pimienta, a gusto

En la Salsa de 4 quesos uno de los que se destaca es el queso azul. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Masa

Procesar los hongos hasta lograr una harina fina, como un polvo, y reservar. Formar un volcán con la harina, el semolín y el polvo de hongos. Colocar los huevos en el centro y comenzar a unir desde adentro hacia afuera. Si es necesario, agregar una cucharada de agua para integrar bien. Amasar hasta obtener una masa lisa. Cubrir con film y dejar reposar durante 30 minutos. Estirar la masa hasta el punto 7 de la sobadora. Cortar la pasta a cuchillo o con la máquina, con un ancho de 1 a 1,5 cm. Cocinar en abundante agua hirviendo con sal.

Salsa 4 quesos

Derretir la manteca en una cacerola. Agregar la harina, mezclar y cocinar durante un minuto. Incorporar la leche y batir hasta que hierva. Añadir los quesos y la crema de leche. Condimentar con sal y pimienta a gusto.

Armado

Sartenear la pasta recién cocida junto con la salsa.

