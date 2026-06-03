Muchas personas disfrutan del huevo poché por su textura particular: una clara suave que envuelve una yema líquida y cremosa. Sin embargo, conseguir ese punto exacto suele ser más difícil de lo que parece. Entre tiempos de cocción, temperatura del agua y pequeños detalles técnicos, no siempre el resultado sale como se esperaba.

Por eso, cada vez que aparece un método más simple para prepararlo, rápidamente llama la atención. En las redes sociales se volvió viral un truco compartido por una especialista en Biomedicina que promete obtener un huevo poché en apenas dos minutos y sin necesidad de prender una hornalla.

// Flan de dulce de leche al microondas, la receta exprés de Jimena Monteverde: queda listo en tres minutos

La propuesta sorprendió a miles de usuarios porque elimina gran parte de las complicaciones habituales de esta preparación. No hace falta una olla, tampoco controlar el hervor ni preocuparse por generar remolinos en el agua. Con pocos elementos y en muy poco tiempo se puede conseguir un resultado muy similar al de los restaurantes.

Qué es el huevo poché y por qué cuesta tanto hacerlo bien

El huevo poché, también conocido como huevo escalfado, es una preparación que consiste en cocinar el huevo sin cáscara en agua caliente. La clave está en lograr que la clara coagule mientras la yema permanezca líquida en el interior.

Tradicionalmente, para hacerlo se utiliza una olla con agua casi hirviendo. Muchos cocineros agregan un chorrito de vinagre para ayudar a que la clara mantenga mejor su forma durante la cocción y no se disperse por el agua.

El truco de una experta para hacer un huevo poché en 2 minutos sin usar la cocina. Foto: IA

Aunque parece sencillo, hay varios factores que pueden afectar el resultado final. Una temperatura demasiado alta puede endurecer la yema, mientras que una cocción insuficiente deja partes de la clara crudas. Por eso, muchas personas terminan evitando esta técnica o reservándola para ocasiones especiales.

El método viral para prepararlo en apenas dos minutos

La Doctora en Biomedicina Elisenda López compartió en sus redes sociales un procedimiento muy simple que rápidamente ganó popularidad por su practicidad.

El paso a paso consiste en llenar un bol con agua, agregar una pequeña cantidad de vinagre y romper allí el huevo. Luego, el recipiente se lleva directamente al microondas.

Según explicó la especialista, el tiempo ideal es de dos minutos a una potencia de 900 watts. Una vez finalizada la cocción, solo queda retirar el huevo, escurrir el exceso de agua y dejarlo enfriar unos instantes antes de consumirlo.

El truco de una experta para hacer un huevo poché en 2 minutos sin usar la cocina. Foto: IA

Los elementos necesarios son:

Un bol apto para microondas.

Agua.

Un poco de vinagre.

Un huevo.

Un microondas de 900W.

Por qué este truco llamó tanto la atención

Uno de los principales atractivos del método es que reduce al mínimo la cantidad de utensilios utilizados. En lugar de ensuciar una olla y otros elementos de cocina, todo el proceso ocurre dentro de un único recipiente.

Además, permite ahorrar tiempo. Mientras que la técnica clásica exige controlar la temperatura del agua y supervisar la cocción, en este caso basta con programar el microondas y esperar.

Otro punto a favor es la accesibilidad. La mayoría de las personas cuenta con un microondas en su casa, por lo que no se necesitan herramientas especiales ni conocimientos avanzados de cocina para poner en práctica el truco.

El resultado es un huevo poché listo en dos minutos para acompañar tostadas, ensaladas, verduras salteadas o incluso platos más elaborados. Por esa combinación de rapidez, simplicidad y buen resultado, el método se convirtió en uno de esos pequeños secretos de cocina que miles de usuarios comenzaron a replicar en sus hogares.