Las albóndigas de Tefi Russo llevan dos rodajas de pan lactal, ajo en polvo y caldo de carne

Las albóndigas son uno de esos platos clásicos que admiten distintas versiones y acompañamientos. En este caso, Tefi Russo propone una receta gratinada con salsa de tomates y papines, una alternativa abundante para resolver una comida completa.

Uno de los puntos particulares de la preparación está en la mezcla de la carne picada con dos rodajas de pan lactal procesadas, además de yema de huevo, ajo en polvo, comino, orégano, ají molido y pimentón. Una vez armadas, las albóndigas se doran antes de continuar su cocción dentro de la salsa.

La receta se completa con puré de tomates, caldo de carne y hierbas aromáticas, mientras que los papines se cocinan aparte en el horno. Para el final, todo se coloca en una fuente con muzzarella y parmesano y se lleva nuevamente al horno hasta conseguir una superficie gratinada.

Comensales 2 Ingredientes 500 g carne picada.

g carne picada. 2 rodajas de pan lactal.

rodajas de pan lactal. Una yema de huevo.

yema de huevo. Ají molido, a gusto.

Ajo en polvo, a gusto.

½ cucharadita de comino.

cucharadita de comino. Una cucharada de orégano fresco.

cucharada de orégano fresco. Pimentón, a gusto.

Queso rallado, cantidad necesaria.

Cebolla, cantidad necesaria.

Ajo, cantidad necesaria.

Puré de tomates, cantidad necesaria.

Caldo de carne, cantidad necesaria.

Hierbas aromáticas: albahaca, romero y laurel.

500 g papines.

g papines. 4 dientes de ajo machacados.

dientes de ajo machacados. Aceite de oliva, cantidad necesaria.

Sal y pimienta, a gusto.

150 g muzzarella.

g muzzarella. 150 g queso parmesano.

Procedimiento

Lavar bien los papines, dejarlos con cáscara y cortarlos por la mitad. Colocarlos en una placa con un poco de aceite de oliva, los dientes de ajo machacados, sal y pimienta. Llevar los papines al horno y cocinarlos hasta que estén bien dorados. Colocar los 500 gramos de carne picada en un bowl y sumar la yema de huevo. Procesar las dos rodajas de pan lactal y agregarlas a la carne. Incorporar sal, pimienta, ají molido, ajo en polvo, pimentón, queso rallado, comino y orégano fresco. Mezclar bien hasta formar una preparación homogénea y armar las albóndigas del tamaño deseado. Calentar una sartén con aceite de oliva y dorar las albóndigas por todos sus lados. Retirar y reservar. Para hacer la salsa, picar la cebolla y el ajo y rehogarlos en la misma sartén con aceite de oliva. Cuando la cebolla esté dorada, volver a incorporar las albóndigas. Agregar el puré de tomates, el caldo de carne y las hierbas aromáticas. Tapar y cocinar durante unos minutos, hasta que las albóndigas estén completamente cocidas. Pasar las albóndigas junto con la salsa a una fuente apta para horno y sumar los papines dorados. Cubrir con los 150 gramos de muzzarella y los 150 gramos de queso parmesano. Llevar al horno hasta que los quesos se derritan y la superficie quede gratinada. Retirar y servir caliente.

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