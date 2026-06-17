Los fanáticos de Margarita ya pueden marcar una fecha en el calendario. HBO Max confirmó este lunes que la tercera temporada de la exitosa producción creada por Cris Morena se estrenará el próximo 24 de agosto, en exclusiva para la plataforma.

El anuncio se realizó durante la emisión del programa AQN de Luzu TV, donde participaron parte de los protagonistas de la ficción: Mora Bianchi, Toti Spangenberg y Mateo Belmonte, quienes compartieron la noticia que rápidamente revolucionó a los seguidores de la serie.

Imagen de Margarita (Foto: gentileza HBO Max)

Desde su llegada a la plataforma, Margarita se consolidó como una de las producciones argentinas más importantes del catálogo de HBO Max. La ficción combina romance, aventura y música, elementos característicos del universo narrativo de Cris Morena, creadora de éxitos que marcaron a varias generaciones.

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La música continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la historia. En esta nueva entrega, la serie volverá a incluir canciones originales y también clásicos de otras producciones de Cris Morena, ampliando así el universo que acompaña a los personajes temporada tras temporada.

El elenco principal estará nuevamente encabezado por Mora Bianchi, acompañada por Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte, Lola Abraldes y Benicio Gravier, entre otros actores que retomarán sus respectivos personajes.

Imagen de Margarita (Foto: gentileza HBO Max)

Con el estreno de la tercera temporada, Margarita seguirá expandiendo su historia dentro de HBO Max. Mientras tanto, quienes quieran ponerse al día o revivir los capítulos anteriores pueden encontrar las dos primeras temporadas completas ya disponibles en la plataforma.

La cuenta regresiva ya comenzó y los seguidores de la ficción tendrán que esperar apenas unas semanas más para reencontrarse con los personajes de una de las series juveniles más exitosas de los últimos años.

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