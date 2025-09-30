El éxito de Margarita arrasó en los premios Martín Fierro 2025 con cuatro estatuillas, y Mora Bianchi (20) habló con Ciudad antes de ingresar a la gala junto al elenco de la secuela de Floricienta.

“Estoy muy emocionada. Vine el año pasado, pero solo para presenciar y acompañar a Cris, y ahora me toca estar nominada, así que estoy muy emocionada”, contó la joven.

- ¿Qué se viene después de Margarita?

-Bueno, no sé. Siempre surgen cosas, estamos con muchas cosas nuevas para el público, y se renueva siempre. Así que hay cosas para todos, preparándolos”.

Mora Bianchi, la protagonista de Margarita

-¿Qué fue lo que más te gustó de tu personaje?

-Me gusta mucho que llegó mucho a la familia y al corazón de la gente, y eso me lo llevo para siempre.

-¿Qué consejo le das a las chicas que tienen tu edad y que quieren llegar a donde estamos ahora?

-Que sueñen, pero que también tengan entusiasmo, y se esfuercen, y estudien, y siempre positivos.

-¿Cómo te formaste vos?

-Claramente hay que estudiar y hay que perfeccionarse todos los días. Desde chiquita que vengo estudiando y perfeccionándome.

Cris Morena, Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangerberg en el lanzamiento de la cápsula de Cris Morena por Margarita (Foto: Movilpress).

-¿Estás de novia?

-No, estoy sola. Así que bueno, estoy ahí, a la mira.

-¿Cómo tienes que ser caballero para conquistarte?

-Tiene que hacerme reír, regalarme flores. Soy bien peliculera, quiero todo.

-¿Edades, profesiones?

-De mi edad, y no sé, no lo tengo muy pensado, muy analizado.

¿Te escribieron mucho jugadores de fútbol?

-No. Nada.

Más allá de su carisma y talento, Mora Bianchi no logró ganar en su terna, pero el consuelo fue que su compañera Lola Abraldes, quien interpretaba a Daisy, se quedó con el premio Revelación.

Por otra parte, la serie Margarita ganó como mejor ficción, Julia Calvo en Actriz de reparto e Isabel Macedo se impuso en Actriz protagonista de ficción.