HBO Max tiró la casa por la ventana en el Upfront 2026 y dejó a todos los fanáticos de “Margarita” con la expectativa por las nubes.

En un evento repleto de sorpresas, la plataforma presentó en exclusiva el primer adelanto de la segunda temporada de la serie, que ya se convirtió en un fenómeno local.

La cita fue en Buenos Aires, donde Isabel Macedo condujo el evento y presentó a parte del elenco.

Margarita vuelve en el 2026. Foto: prensa HBO Max

Mora Bianchi, Toti Spangenberg, Franco Yan, Mateo Belmonte, Lola Abraldes, Martiniano Rodriguez y Pilar Masse se subieron al escenario para cantar un mashup de canciones y, como frutilla del postre, invitaron a los presentes a ver imágenes inéditas de lo que se viene.

La protagonista de la serie de Cris Morena se presentó junto a sus compañeros de elenco en el Upfront 2026 de la plataforma.

Dos temporadas confirmadas y una promesa para los fans

El anuncio más fuerte llegó de la mano de Juan Solá, Head of Streaming para Latinoamérica de Warner Bros. Discovery, quien confirmó que no solo la segunda, sino también la tercera temporada de “Margarita” estarán disponibles en HBO Max en 2026.

“Son miles y miles de fanáticos esperando su regreso, así que estoy feliz de anunciar que la temporada 2 —la que todos están esperando— se estrenará en 2026. Pero, como si eso fuera poco, hay ‘Margarita’ por partida doble: la temporada 3 también va a estar disponible el año que viene en HBO Max”, aseguró.

La plataforma compartió el primer adelanto de lo que será la segunda entrega de la serie creada por Cris Morena.

Qué se sabe de la nueva temporada de “Margarita”

En esta nueva entrega, Mora Bianchi volverá a ponerse en la piel de Margarita, quien, con su identidad más clara, seguirá buscando reconstruirse y emerger junto a nuevos aliados para descubrir su verdad en medio del ruido de las mentiras y secretos de Delfina.

La protagonista se enfrentará a misiones y obstáculos cada vez más desafiantes, rodeada de personajes entrañables y viejos conocidos que mostrarán nuevas facetas.

Margarita vuelve en el 2026. Foto: prensa HBO Max Por: FLAVIO PRESUTTI

Cada episodio promete misterios por resolver, aventuras, historias de amor y escenas que abrirán la puerta a nuevas canciones y revelaciones. Además, la serie sumará caras nuevas al elenco: en el adelanto ya se pudo ver a Michelle Masson y Benjamín Alfonso como parte de los flamantes integrantes.

Margarita vuelve en el 2026. Foto: prensa HBO Max

El sello Cris Morena y la apuesta de HBO Max

Con una propuesta vanguardista, fiel al estilo de Cris Morena y a la calidad de contenido que caracteriza a HBO Max, “Margarita” se perfila como uno de los grandes tanques de 2026. La plataforma anunció que tendrá 52 semanas ininterrumpidas de estrenos, y la serie será una de las producciones locales más esperadas del año.

Margarita vuelve en el 2026. Foto: prensa HBO Max

La cuenta regresiva ya empezó y los fanáticos cuentan los días para volver a sumergirse en el universo de “Margarita”, que promete más emociones, música y sorpresas que nunca.