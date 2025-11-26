HBO Max tiró la casa por la ventana y presentó su calendario de estrenos para 2026, con una propuesta que promete mantener a los fanáticos pegados a la pantalla durante las 52 semanas del año.

En un evento realizado en Buenos Aires, la plataforma anunció una batería de títulos que incluye regresos muy esperados, nuevas apuestas internacionales y una fuerte presencia de producciones argentinas.

El universo de Game of Thrones se expande y vuelven los grandes éxitos

El plato fuerte para los fanáticos de la fantasía será el estreno de El caballero de los siete reinos, la nueva serie basada en la obra de George R.R. Martin, que llegará el 19 de enero y ya tiene confirmada una segunda temporada.

La historia se sitúa un siglo antes de los hechos de Game of Thrones y sigue a Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell) en una aventura llena de amistad y peligros.

Pero eso no es todo: La casa del dragón regresa con su tercera temporada a mitad de año y ya fue renovada para una cuarta entrega. El elenco encabezado por Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Fabien Frankel y Matt Smith volverá a meterse en las intrigas y batallas de la Casa Targaryen.

Entre los regresos más esperados también está Euphoria, que estrenará su nueva temporada en el segundo trimestre de 2026. Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Colman Domingo seguirán al frente del elenco, al que se suman figuras como Rosalía, Marshawn Lynch, Natasha Lyonne y Eli Roth.

Superhéroes, comedia y nuevos mundos: las apuestas internacionales

El universo de DC Studios desembarca con fuerza con Linternas, la serie que pondrá en el centro a los Linterna Verde John Stewart (Aaron Pierre) y Hal Jordan (Kyle Chandler), envueltos en un oscuro misterio en la Tierra. El estreno está previsto para el tercer trimestre.

La comedia también tendrá su lugar con Stuart Fails to Save the Universe, el spin-off de The Big Bang Theory protagonizado por Kevin Sussman. Además, llegan títulos como Half Man (de Richard Gadd), Rooster con Steve Carell, y la miniserie DTF St. Louis con Jason Bateman y David Harbour.

Entre los dramas, se destacan War, un thriller legal británico con Dominic West y Sienna Miller, y nuevas temporadas de éxitos como The Pitt, La Edad Dorada, Hacks, Duna: La Profecía, Industry y el regreso de The Comeback tras 20 años.

Producciones argentinas y latinoamericanas: historias que cruzan fronteras

La presencia argentina pisa fuerte en 2026. Cautiva, la serie basada en un caso real y producida por TNT y Flow, se mete de lleno en el universo de la opresión religiosa y la resiliencia, con Carolina Kopelioff y Lorena Vega como protagonistas. También vuelve la comedia negra Viudas Negras: P*tAs y Chorras, con Malena Pichot y Pilar Gamboa.

La biopic Máxima, con Delfina Chaves en el papel de Máxima Zorreguieta, estrena su segunda temporada y mostrará la esperada boda real y los desafíos de la vida en la realeza. Por su parte, Margarita, el éxito de Cris Morena, tendrá segunda y tercera temporada, con todo el elenco presente en el anuncio.

Foto: prensa HBO Max Por: FLAVIO PRESUTTI

Uno de los platos fuertes será la docuserie sobre La masacre de Flores, dirigida por Juan José Campanella, que reconstruye uno de los casos más impactantes de la sociedad argentina y cuenta con el testimonio de Matías Bagnato, el único sobreviviente. Además, llegan otras docuseries como Los asesinos de Colosio y Muerte y misterio en la Amazonia.

Más allá de la ficción: animación, deportes y entretenimiento para todos

HBO Max también apuesta por la animación para adultos con La huella del oro, la primera serie original de Adult Swim hecha en Argentina y creada por Daniel Duche. Además, regresan clásicos como Primal y Rick & Morty.

Para los más chicos, habrá nuevos episodios de El maravillosamente extraño mundo de Gumball, Peppa Pig, Batwheels y Jóvenes Titanes en acción.

El deporte sigue siendo protagonista con la Liga Profesional de Fútbol, el Torneo Apertura y Clausura y el Trofeo de Campeones, gracias a la alianza con la AFA renovada hasta 2031. También habrá partidos de la NBA y un equipo de especialistas encabezado por Pablo Giralt.

Un año para no despegarse de la pantalla

Con 52 semanas de estrenos, HBO Max promete un 2026 cargado de historias que van a emocionar, sorprender y dar que hablar. Entre regresos épicos, nuevas apuestas internacionales y una fuerte presencia argentina, la plataforma busca consolidarse como el destino favorito para los amantes de las series, el cine, la animación y el deporte.