La versión de que la China Suárez habría mantenido un coqueteo extremo con un piloto de automovilismo que lanzó Yanina Latorre explotó como una bomba nuclear, y la actriz reaccionó con sutileza.

A través de una serie de posteos en Stories, María Eugenia fue contundente sobre sus sentimientos en este momento, empezando por un collage de cuatro selfies con gestos elocuentes de enojo y seriedad.

Luego se mostró de perfil con medias botas, medias negras con transparencias, minifalda y campera, como preparándose para salir sola...

China Suárez. (Foto: @sangrejaponesa)

Hasta que al final publicó otra junto a Mauro Icardi, con un look total black que matizó con zapatillas blancas.

China Suárez. (Foto: @sangrejaponesa)

De cuándo son las fotos

Las imágenes serían de la noche del jueves, antes de irse a cenar a Gardiner y luego a bailar a Tequila.

Mauro Icardi y China Suárez. (Foto: @sangrejaponesa)

Una forma que encontraron China Suárez y Mauro Icardi de mostrarse unidos y ajenos a las polémicas que los salpican, con Yanina Latorre y Wanda Nara como principales detractores.