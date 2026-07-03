La versión de que la China Suárez habría mantenido un coqueteo extremo con un piloto de automovilismo que lanzó Yanina Latorre explotó como una bomba nuclear, y la actriz reaccionó con sutileza.
A través de una serie de posteos en Stories, María Eugenia fue contundente sobre sus sentimientos en este momento, empezando por un collage de cuatro selfies con gestos elocuentes de enojo y seriedad.
Luego se mostró de perfil con medias botas, medias negras con transparencias, minifalda y campera, como preparándose para salir sola...
Hasta que al final publicó otra junto a Mauro Icardi, con un look total black que matizó con zapatillas blancas.
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De cuándo son las fotos
Las imágenes serían de la noche del jueves, antes de irse a cenar a Gardiner y luego a bailar a Tequila.
Una forma que encontraron China Suárez y Mauro Icardi de mostrarse unidos y ajenos a las polémicas que los salpican, con Yanina Latorre y Wanda Nara como principales detractores.