La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 4 DE JULIO DEL 2026

El sábado 4 de julio, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al actor Diego Ramos y al columinsta de La Nación+ Lucas Morando.

Los invitados de Mirtha Legrand del 4 de julio de 2026 (Foto: Intagram @lameszarg)

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por la conductora del programa Implacables Susana Roccasalvo, y Bertie Benegas Lynch, miembro de la Cámara de Diputados de Argentina.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 5 DE JULIO DEL 2026

El domingo 5 de julio desde las 13.45 horas,Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al humorista Sebastián Almada, quien forma parte de las obras Charlie y la Fábrica de Chocolate y Tertawa, y el actor Matías Mayer.

Los invitados de Juana Viale del domingo 5 de julio del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana las actrices Valentina Bassi y Silvia Pérez y el conductor y productor mendocino Agustín Neglia, que se hizo un lugar propio en la televisión con su programa de viajes Modo Selfie.

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