Este sábado 27 de junio, Mirtha Legrand adelantó el horario de su clásico programa y salió al aire a las 20 debido al partido de la Selección Argentina frente a Jordania por la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Siempre coqueta, detallista y profundamente patriota, la diva decidió dedicar el look de la noche al equipo dirigido por Lionel Scaloni, con un claro guiño a los colores nacionales.
MIRTHA LEGRAND, UNA DIVA MUNDIAL
"Es un vestido divino, celeste por nuestro partido de fútbol, con tul y volados. Es de Claudio Cosano“, expresó Mirtha al presentar su elegante diseño.
Con su característico estilo, la conductora volvió a demostrar su pasión por la Selección Argentina y envió su apoyo a Lionel Messi y al resto del plantel en una noche especial para el fútbol argentino.
Otro detalle que no pasó desapercibido fue la bandera argentina ubicada sobre la mesa de entrada del estudio, otro guiño de Mirtha Legrand a la Selección y a su querido país.