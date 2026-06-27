Este sábado 27 de junio, Mirtha Legrand adelantó el horario de su clásico programa y salió al aire a las 20 debido al partido de la Selección Argentina frente a Jordania por la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Siempre coqueta, detallista y profundamente patriota, la diva decidió dedicar el look de la noche al equipo dirigido por Lionel Scaloni, con un claro guiño a los colores nacionales.

Mirtha Legrand sorprendió con un look mundialista en apoyo a la Selección Argentina (eltrece)

MIRTHA LEGRAND, UNA DIVA MUNDIAL

"Es un vestido divino, celeste por nuestro partido de fútbol, con tul y volados. Es de Claudio Cosano“, expresó Mirtha al presentar su elegante diseño.

Con su característico estilo, la conductora volvió a demostrar su pasión por la Selección Argentina y envió su apoyo a Lionel Messi y al resto del plantel en una noche especial para el fútbol argentino.

Mirtha Legrand sorprendió con un look mundialista en apoyo a la Selección Argentina (eltrece)

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la bandera argentina ubicada sobre la mesa de entrada del estudio, otro guiño de Mirtha Legrand a la Selección y a su querido país.