La guerra virtual entre Yanina Latorre y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo y explosivo capítulo. En las últimas horas, la conductora de Sálvese Quien Pueda sorprendió a sus seguidores al publicar una historia en Instagram Stories donde dejó en evidencia la reacción de la actriz tras sus recientes enfrentamientos públicos.

“Me bloqueó la nipona. Jajajajajajajajaja. Le pica, eh”, escribió Yanina sobre un fondo negro, dejando claro que la pareja de Mauro Icardi decidió ponerle punto final —al menos digitalmente— a su intercambio con la angelita más filosa.

El gesto de la China no pasó desapercibido entre los fans de ambas. Mientras tanto, Yanina, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de redoblar la apuesta con ironía y humor.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

YANINA LATORRE DESTROZÓ A LA CHINA SUÁREZ POR OSTENTAR EL LUJOSO REGALO QUE LE HIZO MAURO ICARDI: “MISERABLE”

Fiel a su estilo filoso, Yanina Latorre volvió a apuntar con todo contra Eugenia “la China” Suárez, luego de que la actriz y cantante publicara en sus redes una foto ostentando el lujoso regalo que le hizo su pareja, Mauro Icardi.

Durante Sálvese Quien Pueda, la conductora no se guardó nada y lanzó una catarata de críticas hacia la ex de Benjamín Vicuña: “Hay que tener muy poca vida para acostarte arriba de una cartera de 13 mil dólares”, comenzó diciendo, visiblemente indignada.

El posteo de la China —en el que contaba que Icardi había mandado a fabricar el accesorio especialmente para ella— fue el detonante: “Explícame, ¿quién caraj... hace una foto así? Tenés que tener una vida tan miserable…”, insistió Yanina, sin vueltas.

Foto: Captura (América)

Entre risas y asombro, la periodista siguió desmenuzando el gesto de la actriz: “Wanda tenía razón”, remarcó. Y cerró, sin filtro: “La China siempre quiso tener su vida. Lo único que hace es copiarla”.