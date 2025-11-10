La China Suárez continúa mostrando cómo transcurre su nueva vida en Turquía, donde se instaló para acompañar a Mauro Icardi, actual figura y capitán del Galatasaray.

Entre compromisos laborales, proyectos personales y la crianza de sus hijos, la actriz se toma tiempo para explorar su entorno y disfrutar de la ciudad que, según confiesa, la atrapó desde el primer momento: Estambul.

La China Suárez mostró la intimidad de un hotel de lujo junto a sus hijos: las fotos | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

En los últimos días, compartió una serie de imágenes desde un exclusivo hotel ubicado a orillas del Bósforo, donde se alojó junto a sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

La escapada familiar tuvo como escenario el imponente Ailée Istanbul, un hotel que se destaca por sus terrazas con vistas al Cuerno de Oro, sus espacios de diseño contemporáneo y la presencia constante de elementos que remiten a la tradición otomana.

Desde allí, la actriz publicó fotografías en las que se la ve con un look urbano y relajado: jeans anchos, zapatillas blancas, un top corto y una campera de denim con detalles de piel sintética. En sus historias de Instagram escribió simplemente: “Amo Estambul”, una frase que sintetiza la conexión emocional que parece haber desarrollado con la ciudad.

CHINA SUÁREZ MOSTRÓ EL LUJO DE ESTAMBUL

Una de las imágenes más llamativas la muestra posando junto a un automóvil clásico tapizado en cuero, rodeada por una decoración que fusiona lujo, historia y modernidad.

Pero quien finalmente acaparó la mayor atención fue Amancio, el hijo que comparte con Benjamín Vicuña, vestido con un chaleco rojo del Galatasaray y luciendo un corte de cabello similar al de Icardi. La escena no pasó inadvertida para sus seguidores, que rápidamente comentaron el parecido y remarcaron la influencia del futbolista en el estilo del pequeño.

Magnolia, por su parte, aparece sonriente en los jardines del hotel, con un conjunto en tonos rosados y tomada de la mano de su hermano, mientras recorren el parque con libertad y curiosidad. También se los vio compartiendo un desayuno familiar en la terraza, donde platos típicos turcos como el menemen ocuparon un lugar central en la mesa.