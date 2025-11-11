Luego de la revolución que había despertado la noticia sobre que Eugenia “la China” Suárez iba a romper el silencio en Antes que Nadie, el programa de streaming de Luzu TV -a poco de arribar al país junto a Mauro Icardi- Yanina Latorre sorprendió al revelar un inesperado detalle sobre este tema.

“La ‘Nipona- se bajó de la nota de (Diego) Leuco”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda, en un posteo que compartió con sus seguidores en Instagram Stories.

En cuanto a las razones que desembocaron en esta decisión, Yanina dio cuenta de las exigencia que puso la actriz y cantante: “Empezó a imponer condiciones”, cerró, despertando todo tipo de repercusiones entre sus seguidores.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

LA DRÁSTICA DECISIÓN DE LA CHINA SUÁREZ CON YANINA LATORRE TRAS SU FUERTE CRUCE EN LAS REDES: “LE PICA”

La guerra virtual entre Yanina Latorre y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo y explosivo capítulo. En las últimas horas, la conductora de Sálvese Quien Pueda sorprendió a sus seguidores al publicar una historia en Instagram Stories donde dejó en evidencia la reacción de la actriz tras sus recientes enfrentamientos públicos.

“Me bloqueó la nipona. Jajajajajajajajaja. Le pica, eh”, escribió Yanina sobre un fondo negro, dejando claro que la pareja de Mauro Icardi decidió ponerle punto final —al menos digitalmente— a su intercambio con la angelita más filosa.

El gesto de la China no pasó desapercibido entre los fans de ambas. Mientras tanto, Yanina, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de redoblar la apuesta con ironía y humor.