La expectativa por Gran Hermano Generación Dorada ya empezó a crecer y en LAM dieron a conocer el nombre del primer participante confirmado para la nueva edición del reality más famoso del país.

Según contó Ángel de Brito en el programa, “va a ingresar a la casa Thiago Medina, y Daniela Celis va a estar en el panel, va a ser parte del debate”.

De esta manera, se despejó la duda sobre si ambos iban a compartir la convivencia o si solo uno tendría la oportunidad de volver a jugar por el premio mayor.

La noticia generó todo tipo de comentarios entre los panelistas. Yanina Latorre no dudó en lanzar una advertencia con su estilo inconfundible: “Más vale que el pibe se la corte en la casa y que no se le pare, porque después de la internación, de todo lo que se bancó ella… voy yo a buscarlo”, disparó, haciendo referencia a los momentos difíciles que atravesó la pareja.

Además, Yanina fue tajante sobre su preferencia: “Él me aburre, ella me encanta, en Patria y Familia está muy bien”, dejando en claro de qué lado está en esta historia.

LA SALUD DE THIAGO MEDINA Y SU FUTURO EN EL REALITY

En medio de la confirmación, surgió la duda sobre el estado de salud de Thiago Medina y si está en condiciones de afrontar el desafío de GH Generación Dorada. Nazarena Vélez preguntó: “¿Y Thiago está bien de salud como para poder hacer GH Generación Dorada?”.

La respuesta llegó de la mano de Fede Bongiorno, quien aportó tranquilidad: “No sé, yo a Tiago lo vi la semana pasada en un cumpleaños y estaba bien, no está al 100, pero para febrero va a estar bien”.

Así, con la confirmación de Thiago como el primer participante y Pestañela sumándose al panel de debate, Gran Hermano Generación Dorada empieza a calentar motores y promete una edición cargada de emociones, polémicas y reencuentros.

