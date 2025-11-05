Martina Stewart, ex Gran Hermano, está esperando su primer hijo con su pareja y compartió en sus redes sociales imágenes del soñado baby shower que organizó como bienvenida de la llegada de su beba Rufina.

La influencer oriunda de Tigre participó de la edición 2022 de Gran Hermano y no estuvo mucho tiempo en la pantalla; antes de su aparición en la televisión trabajaba como profesora de educación física.

El baby shower de la beba de Martina Stewart (Foto: Instagram/martistewart_).

Está de novia desde hace casi tres años con el influencer Uriel de Martini. Según reveló en televisión, tiene fecha estimada de parto para el 30 de diciembre y esta semana celebró la llegada de su beba en camilia.

LAS FOTOS DEL BABY SHOWER DE LA BEBA DE MARTINA STEWART

