Muchas son las personas que se anotan a Gran Hermano con la ilusión de ser famosos e ingresar en el medio, pero no todos salen del reality conformes con su nueva realidad.
Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Bautista Mascia, Luz Tito, Emma Vich, Martina Pereyra, Alan Simone y Coti Romero son solo algunos de los ex GH que dejaron su ciudad natal en busca de fama y sueños, pero uno de ellos se arrepintió y decidió irse de Buenos Aires.
Se trata de Alan Simone. El joven hizo un vivo en TikTok y comunicó su decisión de volverse a sus pagos, Chivilcoy, para tener una vida más anónima y estable.
Vale recordar que el ex GH 2023-2024 fue foco de polémicas: una de ellas, la escandalosa separación de Sabrina Cortez, modelo que conoció en el reality.
Más sobre este tema
EL DESCARGO DE ALAN SIMONE
“Gente, abandono la ciudad. Dejo Buenos Aires, el departamento, y me vuelvo a mi casa en Chivilcoy”.
“Quiero ser una persona más, normal, que trabaja normalmente, que trabaja con las redes, pero normalmente”.
“Que tiene una novia normal, amigos normales, y que nadie opina ni se mete. Quiero eso de nuevo. Quiero lo que yo era en Chivilcoy”.
“En octubre, noviembre, me vuelvo a Chivilcoy. Voy a trabajar en las redes y en el campo”.
“Trabajar en el campo es lo que me llena, no me quiero traicionar a mí mismo haciendo algo que no me gusta”.
“Quiero estar cerca de mis viejos y de mis amigos. Ahí tengo mi casa propia”, dijo Alan en una parte de su descargo en redes.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.