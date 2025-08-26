Muchas son las personas que se anotan a Gran Hermano con la ilusión de ser famosos e ingresar en el medio, pero no todos salen del reality conformes con su nueva realidad.

Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Bautista Mascia, Luz Tito, Emma Vich, Martina Pereyra, Alan Simone y Coti Romero son solo algunos de los ex GH que dejaron su ciudad natal en busca de fama y sueños, pero uno de ellos se arrepintió y decidió irse de Buenos Aires.

Se trata de Alan Simone. El joven hizo un vivo en TikTok y comunicó su decisión de volverse a sus pagos, Chivilcoy, para tener una vida más anónima y estable.

Vale recordar que el ex GH 2023-2024 fue foco de polémicas: una de ellas, la escandalosa separación de Sabrina Cortez, modelo que conoció en el reality.

Alan Simone se cansó de la fama y decidió volver a su ciudad

EL DESCARGO DE ALAN SIMONE

“Gente, abandono la ciudad. Dejo Buenos Aires, el departamento, y me vuelvo a mi casa en Chivilcoy”.

“Quiero ser una persona más, normal, que trabaja normalmente, que trabaja con las redes, pero normalmente”.

“Que tiene una novia normal, amigos normales, y que nadie opina ni se mete. Quiero eso de nuevo. Quiero lo que yo era en Chivilcoy”.

“En octubre, noviembre, me vuelvo a Chivilcoy. Voy a trabajar en las redes y en el campo”.

“Trabajar en el campo es lo que me llena, no me quiero traicionar a mí mismo haciendo algo que no me gusta”.

“Quiero estar cerca de mis viejos y de mis amigos. Ahí tengo mi casa propia”, dijo Alan en una parte de su descargo en redes.

