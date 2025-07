Carla “Chula” De Stéfano, ex participante de Gran Hermano, atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que se lanzó como emprendedora en el rubro de muebles y decoración. En las últimas horas, compartió un desgarrador video en redes sociales donde reveló haber sido víctima de una traición dentro de su propio equipo de trabajo.

Según denunció, dos empleados le robaban mercadería y revendían productos a sus espaldas, quedándose con el dinero. “Vendían mis muebles y la plata se la quedaban entre ellos dos. Esto lo hacen desde no sé cuándo”, lamentó entre lágrimas. La influencer aseguró que se trató de una estafa planificada: “Formaron una especie de asociación ilícita”, afirmó conmovida.

El video, que se viralizó rápidamente, mostró a Chula afectada emocionalmente y tratando de no perder la fe en quienes aún la acompañan: “Siento mucha decepción, pero no quiero dejar de creer en el equipo de Chula”, expresó. Además, recordó sus humildes inicios durante la pandemia: “Estaba embarazada de nueve meses y salía a vender tazas, con miedo a que me roben”.

Con la misma franqueza, dejó una reflexión dirigida a quienes justifican el robo por necesidad: “Buscate un segundo laburo, laburá 14 horas como hacemos nosotros. No muerdas la mano del que te da de comer”, lanzó.

EL DEBATE EN REDES SOCIALES

Como era de esperar, la denuncia de Chula De Stéfano generó repercusión y opiniones divididas. Mientras muchos aplaudieron su esfuerzo y valentía al visibilizar lo sucedido, otros la cuestionaron por el vínculo con su personal. Ante las críticas, la ex GH respondió con ironía: “Los tengo con un chip. Si salen del local o paran de trabajar, les da una descarga eléctrica”.