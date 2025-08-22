Marcos Ginocchio alimenta sus redes sociales y su carrera profesional, esta vez, con uno de sus talentos: la música. Sorprendió a sus seguidores con una nueva canción en un vivo de Instagram.

El ex participante de Gran Hermano compartió una canción inédita llamada “Recuerdo”, donde se adentra en las emociones que deja una ruptura amorosa y en el valor de la superación personal.

La transmisión, que reunió a más de 150 mil usuarios conectados, se transformó en un espacio íntimo donde música, reflexiones y confesiones se mezclaron en tiempo real.

MARCOS GINOCCHIO Y LA MÚSICA

La nueva composición se suma a otras dos piezas que Marcos había compartido previamente —¿Qué pasó? y Hay razones—, pero esta vez con un matiz más rítmico y una búsqueda distinta.

Marcos Ginocchio

“Es un poco más movida que las anteriores, tiene notas más agudas, pero también es divertida”, explicó el salteño mientras interpretaba en vivo algunos fragmentos.

Aun con un tono casero y sin pretensiones técnicas, la letra impactó por su sinceridad y por la manera en que transmite la aceptación de lo vivido sin caer en la nostalgia idealizada.