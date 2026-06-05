La salida con amigas de Nora Colosimo para sentarse a disfrutar de Sex terminó con ella como protagonista, cuando Florencia de la Ve la invitó a desfilar y la hizo hablar ante el público.

Todo sucedió frente a las cámaras de Ciudad, ya que además se trató del festejo por el séptimo aniversario de la performance erótico artística creada por José María Muscari, que cuenta con Adabel Guerrero, Valeria Archimó y Luca Martin entre algunos de sus exponentes.

Sentada en una mesa vip, bien cerca del escenario, la mamá de Wanda y Zaira Nara fue detectada en medio del show por Flor, quien la convocó a que se luzca ante los focos: “Vení que somos dos chicas del espectáculo”.

Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira Nara estuvo en Sex y Flor de la ve la hizo bailar y desfilar

Impactada por la forma de manejarse en las tablas, la conductora de Los Profesionales de Siempre concluyó: “Ahora entienden por qué la hija es una estrella”.

“¡Mirá lo que es este escote!”, acotó Flor con picardía.

Mirá las fotos exclusivas de Nora Colosimo en Sex

Nora Colosimo fue a ver Sex con amigas y Flor de la ve la hizo desfilar y hablar. (Foto: Movilpress)

Nora Colosimo fue a ver Sex con amigas y Flor de la ve la hizo desfilar y hablar. (Foto: Movilpress)

Nora Colosimo fue a ver Sex con amigas y Flor de la ve la hizo desfilar y hablar. (Foto: Movilpress)

Nora Colosimo fue a ver Sex con amigas y Flor de la ve la hizo desfilar y hablar. (Foto: Movilpress)

Nora Colosimo fue a ver Sex con amigas y Flor de la ve la hizo desfilar y hablar. (Foto: Movilpress)

Nora Colosimo fue a ver Sex con amigas y Flor de la ve la hizo desfilar y hablar. (Foto: Movilpress)

Nora Colosimo fue a ver Sex con amigas y Flor de la ve la hizo desfilar y hablar. (Foto: Movilpress)