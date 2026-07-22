Felipe Fort volvió a ser noticia luego de confirmar públicamente su noviazgo a través de un carrusel de imágenes publicado en su cuenta de Instagram. El posteo, subido durante sus vacaciones por España, mostró al joven junto a una modelo rubia en distintos escenarios de la costa mediterránea, y en cuestión de minutos se transformó en tendencia entre los usuarios argentinos.

Mientras crecía la curiosidad por saber quién era la mujer que aparecía junto al mellizo.

La primera foto del álbum resultó la más comentada: Felipe aparece de espaldas, abrazado a la joven, que sostiene un ramo de rosas rojas en una calle nocturna de Málaga.

El hijo de Ricardo Fort compartió fotos junto a su nueva pareja durante sus vacaciones en la costa mediterránea. Crédito Instagram

El hijo de Ricardo Fort no acompañó la publicación con palabras, solo con un emoji de gato negro, lo que multiplicó las especulaciones antes de que se conociera la identidad de su acompañante.

QUIÉN ES MARY DI, LA NOVIA DE FELIPE FORT

La incógnita se develó rápido: se trata de Mary Di, una modelo de origen ruso radicada en Madrid que en Instagram utiliza el usuario @merneis. Su perfil combina producciones de moda en blanco y negro con sesiones al aire libre, y la ubica de lleno en el mundo del modelaje europeo. En las fotos que compartió Felipe se los ve tomados de la mano durante un recorrido en auto por rutas españolas, recostados sobre rocas frente al mar y paseando por distintos puntos del litoral mediterráneo.

Fort en una de las postales que compartió junto a su nueva novia. Crédito Instagram

La modelo rusa, recostada en una roca en el mar . Crédito Instagram

Más allá de la ubicación en España y un correo de contacto, la cuenta de Mary Di no ofrece demasiados datos personales.

El perfil de Instagram de Mary Di. Crédito Instagram

Sus publicaciones muestran una estética prolija y profesional, con trabajos en estudio y también en entornos naturales, lo que refuerza su perfil como modelo activa dentro de la industria.

LA REACCIÓN DE MARTA FORT AL ROMANCE DE FELIPE FORT

El comentario que más repercusión generó fue el de Marta Fort, la hermana melliza de Felipe, quien remarcó con humor que se había enterado del romance al mismo tiempo que el resto del público. La frase superó los 10.000 “me gusta” y sumó cerca de 200 respuestas, evidenciando que la presentación fue una sorpresa incluso para su círculo más cercano.

El hijo de Ricardo Fort compartió fotos junto a su nueva pareja durante sus vacaciones en la costa mediterránea. Crédito Instagram

El hijo de Ricardo Fort compartió fotos junto a su nueva pareja durante sus vacaciones en la costa mediterránea. Crédito Instagram

Amigos del joven también se sumaron con bromas sobre la barrera del idioma, dado que Mary Di no hablaría español.

Felipe Fort, de 22 años, mantiene desde hace tiempo una presencia activa en redes sociales, donde suele compartir viajes, tatuajes y momentos cotidianos junto a una audiencia que sigue de cerca cada paso de los mellizos. Con esta publicación, el joven dejó en claro que su nueva etapa sentimental ya es un secreto a voces.