Desde la semana pasada, Pepe Ochoa promete en LAM descubrir la identidad de un famoso que no solo dejó un departamento de alquiler en ruinas, sino que, al descongelar la heladera, el dueño encontró los nombres de otros dos famosos “freezados” en una suerte de “trabajo”.

Este lunes, el panelista decidió esclarecer esta intriga de una vez por todas y lanzó una serie de pruebas que, pese a todo, dieron como resultado la identidad de Emma Vich como el famoso que fue agarrado “in fraganti” debido a su olvido.

Así las cosas, el panelista comenzó a brindar las pistas y fotos del hallazgo del dueño del departamento en el freezer de la heladera, con las dos notitas dirigidas a otros dos famosos, una ex compañera del reality y un conocido coiffeur.

SE SUPO A QUIENES “FREEZÓ” EL EX GRAN HERMANO EMMA VICH TRAS DEJAR UN DEPARTAMENTO

“Ella está en Vietnam”, apostó Laura Ubfal y acertó, tras lo cual dijo “no se cumplió el trabajo porque Emma desenchufó la heladera antes de irse”. “Juliana ‘Furia’ Scaglione. Atada y estancada”, se podía leer en las fotos que mostraba la producción.

Instantes más tarde, Pepe Ochoa recordó que el departamento no es el primero que Emma dejó en ruinas y contó que se comunicó con el segundo “freezado” para saber qué había ocurrido con Emma. “Kennys Palacios. Estancado y sin trabajo te quedarás”, se leyó en pantalla.

“El tema es así: Emma Vich congeló a Furia y a Kennys Palacios”, reveló Ochoa mientras Laura Ubfal recordaba que la “pica” entre los peluqueros comenzó en el streaming Se Picó de Gastón Trezeguet. “Kennys le sacó el lugar a Emma”, señaló la panelista.

